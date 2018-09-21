Пресс-релизы: Тренды лета 2018: Турция с мобильным интернетом на фоне общего снижения числа путешествий

21.09.2018, MForum.ru

20 сентября 2018 года, Москва. Абоненты Билайн летом 2018 года чаще всего выбирали для зарубежных поездок Турцию, Белоруссию и Грузию, но в целом путешествовать за рубеж стали меньше - ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) проанализировал активность россиян в летние месяцы.

С 1 июня по 31 августа 2018 года количество абонентов Билайн в международном роуминге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 12%, а в поездках по России – почти не изменилось, но сохраняется тренд последних лет на рост популярности путешествий по стране, следует из данных внутренней аналитики.

Потребление интернет-трафика в международном роуминге в июне – августе текущего года по сравнению с 2017 годом выросло на 70%, а доля пользователей мобильного интернета среди абонентов Билайн в зарубежных поездках увеличилась на 7%.

По сравнению с весенними месяцами количество путешественников в другие страны летом выросло на треть, интернет-трафик – на 60%.

Самым популярным направлением для зарубежного отпуска, как и в прошлом году, является Турция. Также в топ-10 популярных стран вошли: Белоруссия, Грузия, Казахстан, Украина, Испания, Италия, Греция, Германия, Болгария. По сравнению с летом 2017 года список самых популярных направлений покинул Китай, место которого заняла Болгария.

Больше всего в другие страны путешествовали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Казани, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Владивостока и Краснодара.

По России в июне-августе абоненты чаще всего совершали поездки в Москву, Краснодарский край, по Ростову-на-Дону, Воронежу, Владимиру, Туле, Липецку, Твери, Рязани и Ставрополю.

Путешествуя по России, клиенты Билайн могут не беспокоиться о неожиданных расходах: в августе Билайн стал первым оператором, отменившим плату за входящие звонки из других регионов в поездках по России в своей сети, и полностью исключил разницу в стоимости услуг связи при поездках по России по сравнению с регионом подключения.

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теги: Билайн роуминг туризм ВымпелКом

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