Зарубежный роуминг: Роуминг на скоростях LTE теперь доступен абонентам «Билайн» в 100 направлениях по всему миру

02.08.2017, MForum.ru

Пресс-релиз компании ВымпелКом:

2 августа 2017 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» заключило 192 соглашения с операторами об LTE-роуминге. Таким образом, в разгар сезона отпусков абоненты «Билайн» получили возможность общаться на высоких скоростях 4G в 100 направлениях по всему миру. При этом, помимо ряда популярных европейских направлений, абоненты «Билайн» могут пользоваться связью стандарта LTE и в ряде экзотических стран, включая Эквадор и Кот д' Ивуар.

«Билайн» предлагает абонентам выгодные цены на связь в роуминге. Так, мобильный интернет в популярных странах стоит 200 рублей за 40 МБ (далее 5 рублей за 1 МБ), а голосовые звонки – 20 минут за 200 рублей (далее 10 рублей за минуту). Кроме того, с 5 апреля в 90 странах мира для клиентов «Билайн» доступна для подключения новая опция «Безлимитный интернет в роуминге» за 350 рублей в сутки, которой воспользовались уже тысячи абонентов.

По итогам первого полугодия общее потребление мобильного интернета в роуминге выросло на 105%, а голоса – на 6%. При этом потребление LTE-трафика увеличилось в 3 раза. Общее количество пользователей мобильного интернета в сетях LTE среди роумеров также продолжает расти – оно увеличилось на 46%.

Наиболее активными по количеству подключений пользователей мобильного интернета в роуминге к сетям LTE в первом полугодии 2017 года стали Турция, Германия, Италия, Франция, Испания, Казахстан, Грузия, Китай, Таиланд, Польша; в то время как в первом полугодии 2016 года – Германия, Италия, Франция, Испания, Грузия, Таиланд, Австрия, Польша, Китай, Швейцария.

По объему сгенерированного в сетях LTE дата-трафика в этот период лидировали Франция, Испания, Италия, США, Германия, Турция, ОАЭ, Таиланд, Китай, Грузия, а в первом полугодии 2016 года – Франция, Испания, Италия, США, Греция, Германия, Швейцария, ОАЭ, Израиль, Китай.

Комментирует Алексей Бойко, MForum.ru

Автоматический роуминг - вещь не бесплатная, но очень удобная. Приятно, что в компании ВымпелКом уделяют вопросам его организации тот уровень внимания, которого заслуживает тема. 100 направлений, где абонентам не обязательно бегать по городу в поисках бесплатного (или хотя бы платного) Wi-Fi, где не нужно тратить время отпуска или командировки на не всегда простые попытки приобрести и активировать местную SIM-карту, - это отличный результат! Компания продолжает добавлять все новые направления - в феврале 2017 года число направлений достигало 94, за 7 месяцев число вариантов выросло. Не припомню чтобы кто-то из операторов предоставлял данные о большем числе направлений, где возможен автоматический роуминг 4G/LTE.

Для компании это также выгодный бизнес - общеизвестен факт, что абоненты склонны потреблять больше трафика в сетях LTE, соответственно, расширение зоны действия услуги автоматического роуминга - это путь к росту доходов оператора.

Списки "активных" стран хорошо показывает возврат Турции на первое место "курортных направлений", несмотря на все попытки продвигать в этом качестве Крым. Вместе с появившимся в списке 2017 года Казахстаном, Турция не оставила места в Топ-10 для Австрии и Швейцарии.

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