LTE: МТС запустила в Липецкой области технологию LTE-Advanced

18.01.2017, MForum.ru

Липецк, РФ – ПАО «МТС» сообщает о развертывании в Липецкой области двухдиапазонной сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличивается до 100 Мбит/с. На данный момент, связь LTE-A доступна в городе Грязи.

Сеть LTE-A охватывает железнодорожный вокзал, центральный городской рынок, центральные транспортные улицы, соцобъекты, а также ЗАГС, Грязинский городской центр культуры и досуга, базу скорой помощи и жилые кварталы. «Ускоренный» мобильный интернет дает возможность за считанные минуты скачивать фильм в HD-качестве, смотреть онлайн видеоролики в высоком разрешении и выполнять другие задачи.

В основе стандарта LTE-A лежит объединение LTE-частот, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, в результате чего скорость мобильного интернета может достигать 100 Мбит/с. Внедрение технологии LTE-A стало возможным благодаря запуску сети LTE на частоте 1800 МГц, которая дополнила существующие сети «четвертого поколения» в частотном диапазоне 2600 МГц.

«Развитие связи «четвертого поколения» входит в число приоритетных задач МТС в Липецкой области. Запуск LTE-A стал очередным этапом этой работы. Удобство технологии заключается в том, что она не уступает в скорости проводному домашнему интернету, но при этом позволяет оставаться мобильным и пользоваться связью не только дома, но там, где нет проводного интернета. В 2017 году мы продолжим расширять LTE-покрытие в регионе, а также развивать сеть LTE-A. Востребованность мобильного 4G-интернета среди жителей региона очевидна: в 2016 году трафик в сетях «четвертого поколения» вырос вдвое», – отмечает директор липецкого филиала МТС Александр Мудрецов.

Развитие сетей МТС в Липецкой области

МТС активно развивает сети связи в Липецкой области. Сегодня воспользоваться 4G-сетью оператора могут жители более 30 населенных пунктов региона с общим населением около 800 000 человек. МТС развивает сеть LTE в регионе в диапазонах 2600 МГц и на «голосовых частотах» 1800 МГц, которые дают сильный сигнал, способный проникать даже сквозь бетонные стены зданий.

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Можно предположить, что МТС задействовала для оказания услуг полосу 10 МГц в диапазоне b7 и 5 МГц в диапазоне b3.

Услуги LTE в Липецкой области предоставляют все операторы "большой тройки". МегаФон, кроме того, с середины 2016 года предоставляет услуги LTE-A "в центральных районах Липецка".

МТС заявляет, что поддержка LTE-A обеспечивается компанией в 57 регионах России, редакции MForum.ru известно 16 таких регионов. Если поверить данным компании, то по данному показателю она лидирует на российском рынке, впрочем, это касается лишь числа регионов. Средняя скорость в сетях LTE-A МегаФон, доступная абонентам, как правило, оказывается выше, что достигается использованием более широкой полосы частот (15+15 или 20+20), нежели чем типовые значения частотных полос (5+10, 10+10, 15+10), используемых МТС.