LTE: МТС запустила в Липецкой области технологию LTE-Advanced

MForum.ru
18.01.2017,
Липецк, РФ – ПАО «МТС» сообщает о развертывании в Липецкой области двухдиапазонной сети LTE-Advanced, при которой пиковая скорость передачи данных увеличивается до 100 Мбит/с. На данный момент, связь LTE-A доступна в городе Грязи.
Сеть LTE-A охватывает железнодорожный вокзал, центральный городской рынок, центральные транспортные улицы, соцобъекты, а также ЗАГС, Грязинский городской центр культуры и досуга, базу скорой помощи и жилые кварталы. «Ускоренный» мобильный интернет дает возможность за считанные минуты скачивать фильм в HD-качестве, смотреть онлайн видеоролики в высоком разрешении и выполнять другие задачи.
В основе стандарта LTE-A лежит объединение LTE-частот, работающих в диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, в результате чего скорость мобильного интернета может достигать 100 Мбит/с. Внедрение технологии LTE-A стало возможным благодаря запуску сети LTE на частоте 1800 МГц, которая дополнила существующие сети «четвертого поколения» в частотном диапазоне 2600 МГц.
«Развитие связи «четвертого поколения» входит в число приоритетных задач МТС в Липецкой области. Запуск LTE-A стал очередным этапом этой работы. Удобство технологии заключается в том, что она не уступает в скорости проводному домашнему интернету, но при этом позволяет оставаться мобильным и пользоваться связью не только дома, но там, где нет проводного интернета. В 2017 году мы продолжим расширять LTE-покрытие в регионе, а также развивать сеть LTE-A. Востребованность мобильного 4G-интернета среди жителей региона очевидна: в 2016 году трафик в сетях «четвертого поколения» вырос вдвое», – отмечает директор липецкого филиала МТС Александр Мудрецов.
Развитие сетей МТС в Липецкой области
МТС активно развивает сети связи в Липецкой области. Сегодня воспользоваться 4G-сетью оператора могут жители более 30 населенных пунктов региона с общим населением около 800 000 человек. МТС развивает сеть LTE в регионе в диапазонах 2600 МГц и на «голосовых частотах» 1800 МГц, которые дают сильный сигнал, способный проникать даже сквозь бетонные стены зданий.
+ +
Можно предположить, что МТС задействовала для оказания услуг полосу 10 МГц в диапазоне b7 и 5 МГц в диапазоне b3.
Услуги LTE в Липецкой области предоставляют все операторы "большой тройки". МегаФон, кроме того, с середины 2016 года предоставляет услуги LTE-A "в центральных районах Липецка".
МТС заявляет, что поддержка LTE-A обеспечивается компанией в 57 регионах России, редакции MForum.ru известно 16 таких регионов. Если поверить данным компании, то по данному показателю она лидирует на российском рынке, впрочем, это касается лишь числа регионов. Средняя скорость в сетях LTE-A МегаФон, доступная абонентам, как правило, оказывается выше, что достигается использованием более широкой полосы частот (15+15 или 20+20), нежели чем типовые значения частотных полос (5+10, 10+10, 15+10), используемых МТС.
©
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Итоги: Вымпелком отчитался за 3q2016 / MForum.ru
12.10. [Краткие новости] LTE: МегаФон начал осваивать диапазон 1800 в Липецке для оказания услуг на базе сети LTE / MForum.ru
24.08. [Новости компаний] Тарифы: "Беспредельно черный" от Tele2 - это бомба! / MForum.ru
08.06. [Краткие новости] LTE: Каждый второй проданный смартфон в рознице МТС по Черноземью поддерживает 4G / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017 / MForum.ru
18.01. [Новинки] Анонсы: LG X300 с 5-дюймовым дисплеем 720p, Snapdragon 425 и Android 7.0 Nougat представлен официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами / MForum.ru
17.01. [Новинки] Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru
11.01. [ПО] Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1% / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru
10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru