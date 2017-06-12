12.06.2017, MForum.ru

Краткая справка о компании Tele2 в Тюменской области

Оператор сети мобильной сотовой связи.

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Павел Шаркунов, коммерческий директор филиала Tele2 в Тюменской области. ..2017.06..

LTE

2017.06.12 Tele2 запустил первый кластер сети 4G/LTE в Тюменской области. Сеть Ишиме и Тобольске работает на частоте 800 МГц и доступна для использования абонентам компании. Оператор планирует расширять покрытие сети LTE в регионе до конца 2q2017.

Новости

2017.06.12 Tele2 запустил первый кластер сети 4G/LTE в Тюменской области. Сеть Ишиме и Тобольске работает на частоте 800 МГц и доступна для использования абонентам компании. Оператор планирует расширять покрытие сети LTE в регионе до конца 2q2017.

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