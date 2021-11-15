BigData: В МегаФон подсчитали, что интерес россиян к распродажам вырос в 1,5 раза

15.11.2021, MForum.ru

На днях прошел "Всемирный день шопинга". Специалисты МегаФон с помощью инструментов BigData проанализировали мобильный трафик и делятся наблюдениями.

В период с 11 по 12 ноября 2021 года мобильный интернет-трафик в сторону онлайн-магазинов вырос в 2 раза по отношению к акции 2020 года, число посетителей онлайн-магазинов выросло в 1.5 раза.

Основной поток посещений пришелся на маркетплейсы, за время распродажи их посетили 86% всех интернет-пользователей. По оценкам МегаФон, больше всего приросла аудитория AliExpress - она выросла на 135% в сравнении со средним днем ноября. Второе место досталось Ozon - с ростом в 74%. Тройку лидеров замыкает СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Какой категорией товаров интересовались более всего?

Одеждой и обувью - 57%. Все остальные категории отстают с большим отрывом, на долю бытовой техники и электроники пришлось 13%, на книги - 6%, на товары для детей - 5%.

Ожидаемо покупки чаще совершали жители крупнейших городов страны - Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Ростова на Дону, Краснодара, Уфы, Казани и Тюмени.

Южные регионы России продемонстрировали самый высокий рост интереса к шопингу: в Северо-Кавказском федеральном округе мобильный интернет-трафик в маркетплейсах и интернет-магазинах вырос в 3 раза, а в Южном федеральном округе – в 2,5 раза. Интересно, это связано, прежде всего, с ростом внутреннего туризма в южные регионы или с какими-то другими причинами?

Пресс-релиз МегаФон

--

теги: Мегафон BigData

--