Развитие сетей: МегаФон продолжает модернизацию сети в Московском регионе

MForum.ru
30.01.2023,
На этот раз компания сообщает о масштабной модернизации своей сети, которая затронула 20 городов Подмосковья, включая такие города как Балашиху, Воскресенск, Дмитров, Домодедово, Истру, Коломну.
Прежде всего, в МегаФон ориентировались на обеспечение услугами и повышение их качества во вновь сооружаемом жилье, а по объемам ввода нового жилья в эксплуатацию Московская область заняла по итогам 2022 года первое место в России.
Выбор конкретных мест развертывания новых базовых станций помогли провести технологии BigData.
В целом за год МегаФон нарастил количество базовых станций в 26 городах Подмосковья на 10%. Также расширялась пропускная способность ряда существующих станций за счет замены оборудования на более современное. В результате, по данным оператора, емкость сети выросла на 1/3. Также расширилась зона поддержки технологии VoLTE.
В ряде районов была проведена оптимизация управления частотами, в частности, диапазон 1800 МГц переводился под нужды сети LTE, так эти частоты используются эффективнее, чем в режиме GSM. Оператор утверждает, что при прежнем уровне качество голосовых услуг для абонентов, сумел нарастить средние скорости мобильного интернет-доступа до 30%.
В 2023 году МегаФон обещает продолжать развитие сети в Московской области, в планах - улучшение покрытия в более чем 100 населенных пунктов области.
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теги: МегаФон развитие сетей рефарминг 1800
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