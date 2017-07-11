PR: Москвичи увидят 30 граней себя на арт-фестивале Tele2 и «Артмоссферы»

11.07.2017, MForum.ru

Москва – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, в партнерстве с творческим объединением «Артмоссфера» проведет фестиваль городского искусства «30 граней тебя» в парке «Музеон». С 15 июля по 6 августа москвичи и гости столицы смогут посетить необычную выставку под открытым небом, стать частью современного искусства и почерпнуть вдохновение в городском творчестве.

Фестиваль «30 граней тебя» позволяет каждому москвичу стать причастным к современному искусству и прикоснуться к творчеству 30 ярких художников «уличной волны».

В субботу, 15 июля, на глазах у посетителей «Музеона» мастера из России, Гонконга, Литвы и других стран создадут выставку под открытом небом. Художники напишут на 30 гранях зеркальных призм концептуальные картины. Логически они будут завершены только после того, как зритель подойдет к арт-объекту и его отражение дополнит творческий замысел художника. Таким образом, каждый посетитель увидит индивидуальную работу, которая требует «участия» в ней реального человека.

Работа художников 15 июля будет сопровождаться выступлениями чемпионов по брейкдансу и близких по духу диджеев, таких как DJ Chagin и DJ Tactics из хип-хоп объединения Flammable Beats, вечером их поддержит известный фристайл-исполнитель RePac. Во второй день фестиваля, 16 июля, среди уже завершенных арт-объектов выступят DJ Krlow, Jay D и музыкант Антон Кузнецов, более известный как Антоха МС. Для своих абонентов компания традиционно приготовила подарки – фестивальный арт-набор, который поможет комфортно провести время под открытым небом. Все те, кто пропустит открытие мероприятия, смогут увидеть работу художников онлайн в официальных группах Tele2 в социальных сетях.

По завершении фестиваля выставка «30 граней тебя» отправится в арт-тур по регионам России. Ее смогут увидеть жители Тюмени, Перми, Челябинска, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.

Антон Кондратов, коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2:

«Мы расширили роль Tele2 как поставщика услуг связи до куда более широкой миссии lifestyle enabler – оператора, который поддерживает стиль жизни людей. Однако мы не просто стремимся быть идеальным посредником между человеком и окружающим миром, привнося в повседневную жизнь комфорт. Мы хотим вдохновлять москвичей, помогать им по-новому взглянуть на привычные вещи и способствовать раскрытию их талантов. Фестиваль «30 граней тебя» преследует именно такую задачу − наполнить летние прогулки москвичей новым смыслом и впечатлениями».

Сабина Чагина, сооснователь творческого объединения «Артмоссфера»

«Джем — городское событие, интересное как художникам, которые наконец могут встретиться и обменяться культурным опытом, так и москвичам, которым мы предлагаем погрузиться в городскую культуру и принять участие в живом творческом процессе. Мы рады, что уже второй год при поддержке Tele2 нам удаётся оживить город и организовать встречу художников и музыкантов, находящихся на острие городской культуры, нести её дальше, познакомив жителей мегаполиса с их творчеством».

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