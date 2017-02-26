LTE: МТС сообщила о запуске поддержки LTE-A в Калужской области

MForum.ru
26.02.2017,
МТС сообщила о запуске в Калужской области поддержки технологии LTE-Advanced. В условиях ограниченного частотного ресурса оператора МТС в Калужской области, это позволило увеличить потенциальные пиковые скорости лишь до 100 Мбит/c. Пока что оценить рост пиковых скоростей с 75 Мбит/c до 100 Мбит/с можно только в Обнинске, в частности, на улицах Гагарина, Белкинской, Звездной, Энгельса, пр. Ленина.
В 2016 году компания МТС также расширила покрытие LTE в Калужской области, охватив еще 10 населенных пунктов.
По данным компании МТС, сетью LTE оператора могут воспользоваться более 60% жителей региона. Сеть LTE представлена в 27 населенных пунктах Калужской области.
Всего у МТС сети LTE-A действуют уже не менее, чем в 18 регионах России (компания заявляла о 57 регионах еще в декабре 2016 года).
Кроме МТС в Калужской области работает сеть LTE Билайн, а также сеть LTE МегаФон (предоставляет услуги также под брендом Yota). В отношении Калужской области у МТС и ВымпеКом есть соглашение о совместном использовании частот, но следов его действия пока я не замечал.
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