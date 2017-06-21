LTE: МТС запустила LTE-Advanced в Тамбовской области

MForum.ru
21.06.2017,
21 июня 2017 г., Тамбов, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о запуске в Тамбовской области высокоскоростной сети LTE-Advanced. «Ускоренным» мобильным интернетом на пиковой скорости до 150 Мбит/с уже могут пользоваться жители восьми населенных пунктах региона.
Впервые воспользоваться сетью LTE-A можно в городах Рассказово, Моршанск и Кирсанов, поселках Мучкапский, Токаревка и Новая Ляда, а также в селах Сабуро-Покровское и Татаново. Скорости «ускоренного» мобильного интернета 4G позволяют смотреть онлайн любимые фильмы и сериалы в высоком разрешении, пересылать «тяжелые» файлы, организовать «удаленный» офис и пользоваться другими преимуществами высоких скоростей мобильной передачи данных. Скорость передачи данных, которую обеспечивает LTE-A, фактически соответствует характеристикам домашнего интернета, но при этом абонент может оставаться мобильным и пользоваться связью не только дома, но и там, где нет проводного соединения.
«Мы считаем развитие сети 4G одним из приоритетных направлений работы МТС в Тамбовской области. Расширение зоны покрытия сети и применение новейших технологий также решает важную социальную задачу: сокращает цифровое неравенство, обеспечивая жителям небольших населенных пунктов доступ к интернет-сервисам наравне с жителями крупных городов. В связи с этим в наших планах дальнейшее развитие сети LTE-A в регионе», – отмечает директор филиала МТС в Тамбове Александр Мудрецов.
Сеть четвертого поколения 4G от МТС на скорости до 75 Мбит/с доступна жителям более 50 населенных пунктов Тамбовской области. В июне 2016 года МТС и администрация Тамбовской области подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, в соответствии с которым до конца 2017 года компания планирует инвестировать 500 млн рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализацию инновационных проектов на территории Тамбовской области. В рамках соглашения оператор планирует развивать мобильные и фиксированные сети связи в Тамбовской области. Уже сегодня LTE-связь доступна примерно 75 процентам жителей области.
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© , пресс-релиз,
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