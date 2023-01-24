Развитие сетей: МТС улучшила связь в Новой Москве

24.01.2023, MForum.ru

МТС сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети связи в Новой Москве. По данным компании, проведенные в 2022 году работы позволили нарастить средние скорости мобильного интернета, доступные абонентам до 70 Мбит/c для более, чем полумиллиона жителей Новомосковского и Троицкого административного округов.

В 2022 году МТС модернизировала сеть в 17 жилищных комплексах, в 15 коттеджных и дачных поселках и в 10 промышленных и деловых зонах в Новой Москве на расстоянии до 40 км от МКАД. Здесь идет активное жилищное строительство - только за 2022 год введено в эксплуатацию около 3 млн кв.м жилой недвижимости - более трети от всего объема строительства в Москве.

На росте скоростей положительно сказался рефарминг частот (конкретные диапазоны МТС не сообщает, но речь возможно идет, прежде всего, о диапазоне 2100 МГц). Кроме того, МТС развернула в Новой Москве новые базовые сети.

Оценить новое качество связи могут жители комплексов «Саларьево Парк», «Новые Ватутинки», «Зеленая линия», «Спортивный квартал», «Марьино Град», «Эко-Бунино» и «Южное Бунино», «Белые Ночи», «Татьянин Парк», «Румянцево Парк», «Первый Московский» и других. Связь также модернизирована в коттеджных поселках «Европейская долина 2» и «Клёны» и дачных поселках в деревнях Белоусово, Акиньшино, Беляево и других.

Также связь улучшена в крупнейшем в стране кластере по торговле агропродукцией «Фуд Сити», вблизи деловых и развлекательных зон притяжения населения Новой Москвы, таких, как бизнес-центр Neopolis, торговые центры «Саларис», «Новомосковский», «Сказка», «Нововатутинский», Family Room, логистические парки, в том числе «Русской чайной компании» и OZON, а также на основных транспортных узлах территории – автовокзале «Саларьево» и железнодорожной станции Рассудово, ежегодный пассажиропоток которых превышает миллион человек.

«Мы постоянно контролируем качество связи и анализируем с помощью больших данных трафик абонентов и градостроительные планы, прогнозируя спрос на услуги связи в конкретных местах. Новая Москва – одна из наиболее динамично развивающихся территорий Москвы, и мы делаем все возможное, чтобы своевременно обеспечить ее и покрытием, и достаточной емкостью сети. Благодаря проведенным работам наши абоненты в Новой Москве могут пользоваться цифровыми сервисами также же свободно, как в других, давно освоенных районах столицы», – говорит директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Москва Московский регион