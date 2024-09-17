Развитие сетей: МТС в Москве: улучшена связь на эскалаторной галерее Воробьевы горы

MForum.ru
17.09.2024,
МТС обеспечила связь и интернет-доступ на эскалаторной галерее на Воробьевых горах, связывающей станцию метро и улицу Косыгина.
«Компания МТС первой из телеком-операторов организовала качественное indoor-покрытие внутри этого уникального инженерного и архитектурного сооружения, которое вновь пользуется большой популярностью. Ко Дню города наши инженеры перенастроили отдельной сектор основной базовой станции на станции «Воробьевы горы» и установили внутренние антенные системы вдоль всей эскалаторной линии. Таким образом наши абоненты получили возможность пользоваться бесперебойной голосовой связью и интернетом со скоростью до 300 Мбит/c на всем протяжении галереи – как и на остальных объектах московского метро», — отметил вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.
Эскалаторная галерея была открыта в 1959 году, в 1983 году из-за оползней пришла в аварийное состояние и была выведена из эксплуатации. В 2020 году мэрия Москвы приняла решение о ее восстановлении, в конце 2022 года после обширного комплекса работ – демонтажа старых конструкций, укрепления склона, установки свай, нового фундамента и трех эскалаторов длиной 68 м – галерея вновь заработала и теперь поднимает пассажиров от Лужнецкого метромоста на высоту 34 м до смотровой площадки, парковой зоны, Московского дворца пионеров и комплекса зданий возле МГУ.
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теги: МТС развитие сетей Москва
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