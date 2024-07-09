Анонсы: Наушники CMF Buds Pro 2 представлены официально

09.07.2024, MForum.ru

CMF Buds Pro 2 получили тот же дизайн, что и CMF Buds, но предлагает некоторые заметные обновления внутри.

Главными обновлением CMF Buds Pro 2 являются двойные динамики с динамическими динамиками диаметром 11 мм и планарными высокочастотными динамиками диаметром 6 мм, обеспечивающие более насыщенное качество звука.

Buds Pro 2 также поддерживает кодек LDAC для потоковой передачи звука с высокой скоростью передачи данных и адаптивное шумоподавление (ANC), которое, как рекламируется, заглушает до 50 дБ окружающего шума. Еще одним интересным дополнением является то, что диск на корпусе теперь представляет собой полноценную кнопку, с помощью которой вы можете регулировать громкость, принимать и завершать вызовы, а также включать или выключать функцию ANC.

На каждом наушнике имеется по 3 микрофона с обновленными алгоритмами улавливания голоса и подавления шума ветра. Nothing также не предлагает пространственный аудиоэффект для объемного звучания. Время автономной работы наушников и футляра составляет до 41 часа общего времени воспроизведения с выключенным ANC и 30 часов с включенным ANC.

CMF Buds Pro 2 выпускаются в темно-сером, светло-сером, оранжевом и синем (эксклюзивно для Индии) цветах. Цены начинаются от 59 долларов США/59 евро/59 фунтов стерлингов/4299 индийских рупий. Открытие продаж состоится 12 июля на cmf.tech и Amazon.