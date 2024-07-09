Анонсы: CMF Watch Pro 2 – большое обновление доступных смарт-часов от Nothing

MForum.ru
09.07.2024,
Также в модельном ряду суббренда CMF от Nothing появились смарт-часы Watch Pro 2 и наушники Buds Pro 2. Они являются преемниками прошлогодних CMF Buds Pro и CMF Watch Pro 2 и предлагают обновления по всем направлениям.
CMF Watch Pro 2 оснащен круглым 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 466x466 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Дисплей имеет пиковую яркость 620 нит. Пользователям доступны более 100 вариантов циферблата.
Nothing также представляет сменные изогнутые и плоские лицевые панели для часов Watch Pro 2, которые в сочетании с вариантами ремешка для часов диаметром 22 мм позволяют изменить их внешний вид в соответствии с вашим стилем.
Часы поставляются с корпусом и средней рамкой из алюминиевого сплава, а также заводной головкой для навигации по пользовательскому интерфейсу. Новинкой этого года являются настраиваемые экраны виджетов, для доступа к которым можно просто провести пальцем по главному экрану. Также можно настроить свои собственные виджеты в приложении CMF Watch.
Watch Pro 2 отслеживает основные обычные показатели здоровья, включая частоту сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, стресс и сон (с помощью обновленного алгоритма определения качества сна). Также доступно более 120 спортивных режимов со специальным алгоритмом Cywee, интервальными тренировками, личными зонами ЧСС и разминочными упражнениями. Встроенный GPS-приемник обеспечивает отслеживание прогулок, пробежек и походов. Данные о тренировка можно экспортировать в Strava, Apple Health и Google Health Connect.
Также новинка позволяет совершать звонки, управлять воспроизведением мультимедиа и получать уведомления прямо на часах. Она имеет степень защиты IP68 от пыли и воды и оснащена аккумулятором емкостью 305 мАч, рассчитанным на 11 дней обычного использования и 9 дней интенсивного использования.
CMF Watch Pro 2 выпускается в черном, оранжевом и голубом цветах. Цены начинаются с 69 долларов США/69 евро/69 фунтов стерлингов/4999 индийских рупий, а открытые продажи запланированы на 12 июля на сайтах cmf.tech и Amazon.
© Антон Печеровый,
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