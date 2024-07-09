Анонсы: Nothing CMF Phone 1 представлен официально

MForum.ru
09.07.2024,
Nothing представила первый смартфон под брендом CMF, ориентированным на выпуск доступных устройств. CMF Phone 1 представляет собой устройство с заменяемой пользователем задней панелью и чипсетом Mediatek 7300.
CMF Phone 1 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Super AMOLED разрешением Full HD+ и пиковой яркостью до 2000 нит. Панель поддерживает частоту обновления до 120 Гц и частоту сенсорной выборки 240 Гц. За вырезом экрана находится одна селфи-камера разрешением 16 МП, сканер отпечатков пальцев размещен под дисплеем.
На задней панели CMF Phone 1 расположены основной сенсор разрешением 50 МП с диафрагмой f/1,8 и датчик глубины разрешением 2 МП. Также на задней панели CMF Phone 1 имеется точка крепления, к которой можно прикрепить ряд аксессуаров. А еще лучше то, что сама панель легко заменяется, поэтому вы можете изменить цвет телефона или купить новый в случае повреждения.
CMF Phone 1 работает под управлением Nothing OS 2.6, базирующейся на Android 14. ОС получила некоторые функции персонализации, такие как генератор обоев AI и интерфейс, аналогичный другим смартфонам Nothing. CMF Phone 1 получит 2 года основных обновлений Android и 3 года обновлений безопасности.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 33 Вт и обратную проводную зарядку мощностью 5 Вт. Беспроводной зарядки нет.
CMF Phone 1 сертифицирован по стандарту IPX2 на водонепроницаемость, что не так уж и много – он гарантирует только устойчивость к капающей воде. Тем не менее, Nothing говорит, что во время испытаний он выдержал погружение в воду на глубину 25 см на 3 секунды.
CMF Phone 1 будет стоить 15 999 индийских рупий за версию на 6/128 ГБ, которая будет эксклюзивной для Индии. На остальных рынках будет предложен вариант 8/128 ГБ, его цена составит 17 999 индийских рупий/209 фунтов стерлингов/239 евро. Топ-модель на 8/256 оценена 239 фунтов стерлингов/279 евро, но в Индию она не поступит. В США CMF Phone 1 будет доступен только в рамках «Бета-программы США» Nothing.
Варианты цвета из коробки: черный, оранжевый, синий и зеленый. Новая задняя панель обойдется в 29 фунтов стерлингов. Также есть подставка, шнурок или футляр для карточек, которые можно прикрепить к точке крепления — каждый из них стоит 19 фунтов стерлингов.
Nothing CMF Phone 1 уже можно приобрести на сайте cmf.tech. Поставка модели 8/128 ГБ в черном цвете начнется 12 июля, а зеленой — 23 июля. В этот же день станет доступна версия 8/256 ГБ в черном цвете.
© Антон Печеровый,
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