Слухи: CMF готовит анонс трех устройств

MForum.ru
19.06.2024,
Бренд CMF by Nothing представит три новых продукта 8 июля. К ранее анонсированному CMF Phone 1 присоединятся CMF Watch Pro 2 и Buds Pro 2. Анонс запланирован на 10:00 BST (9:00 UTC).
Предыдущие тизеры раскрыли немало подробностей о CMF Phone 1 . Этот смартфон будет предлагать механизм «Nothing Lock» для фирменных аксессуаров на задней панели, а также вращающийся циферблат, аналогичный тому, что есть на Bluetooth-наушниках CMF Neckband Pro. Ожидается, что первый смартфон бренда CMF будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном (FHD+, частота обновления 120 Гц), процессором Dimensity 7300 SoC, основной камерой 50 МП и аккумулятором емкостью 5000 мАч.
Подробностей о Watch Pro 2 и Buds Pro 2 пока нет. Наверняка, они должны получить некоторые обновления по сравнению со своими предшественниками. Скорее всего, перед анонсом появится больше тизеров и подробностей о новинках.
© Антон Печеровый,
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