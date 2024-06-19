Слухи: CMF готовит анонс трех устройств

19.06.2024, MForum.ru

Бренд CMF by Nothing представит три новых продукта 8 июля. К ранее анонсированному CMF Phone 1 присоединятся CMF Watch Pro 2 и Buds Pro 2. Анонс запланирован на 10:00 BST (9:00 UTC).

Предыдущие тизеры раскрыли немало подробностей о CMF Phone 1 . Этот смартфон будет предлагать механизм «Nothing Lock» для фирменных аксессуаров на задней панели, а также вращающийся циферблат, аналогичный тому, что есть на Bluetooth-наушниках CMF Neckband Pro. Ожидается, что первый смартфон бренда CMF будет оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном (FHD+, частота обновления 120 Гц), процессором Dimensity 7300 SoC, основной камерой 50 МП и аккумулятором емкостью 5000 мАч.

Подробностей о Watch Pro 2 и Buds Pro 2 пока нет. Наверняка, они должны получить некоторые обновления по сравнению со своими предшественниками. Скорее всего, перед анонсом появится больше тизеров и подробностей о новинках.