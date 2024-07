Анонсы: Nothing Phone (2a) Plus получит MediaTek Dimensity 7350 Pro

26.07.2024, MForum.ru

Nothing планирует представить Phone (2a) Plus 31 июля. Что скрывается за Plus пока не ясно, но первая часть паззла стала известна, поскольку бренд начал свою обычную кампанию-тизер, понемногу снабжая информацией перед анонсом.

Nothing Phone (2a) Plus будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 7350 Pro с тактовой частотой до 3 ГГц. Это, как обещает Nothing, сделает Plus на 10% быстрее, чем Phone (2a). Кроме того, графический процессор в этом SoC работает на 30% чаще, чем Dimensity 7200 Pro в Phone (2a), поэтому он будет «быстрее справляться со сложной графикой и обработкой чисел».

Nothing также утверждает, что Dimensity 7350 Pro является «мировым эксклюзивом». Но, как всегда, это заблуждение — Dimensity 7350 наверняка будет представлен в других устройствах, это просто версия «Pro», которая является эксклюзивной для Nothing и предположительно настроена в партнерстве с Nothing. Та же история была с Dimensity 7200 Pro в Phone (2a), но не было никаких подробностей о том, в чем на самом деле заключаются эти предполагаемые настройки.

В любом случае, Nothing Phone (2a) Plus также получит 12 ГБ ОЗУ и будет поддерживать 8 ГБ ОЗУ Boost за счет использования свободного пространства. Остальные подробности пока не раскрываются.