Слухи: Новый смартфон Nothing замечен в Geekbench

04.12.2024, MForum.ru

На прошлой неделе появились слухи, что Nothing работает над тремя новыми смартфонами. Одна из новинок, с номером модели A059, была замечена в Geekbench. Скорее всего, это Nothing Phone (3a), поскольку оно было замечено в базе данных IMEI вместе с A059P («P» означает «плюс», т.е. Nothing Phone (3a) Plus).

Третье устройство имеет номер модели A001 и есть небольшая вероятность, что это может быть Nothing Phone (3), но скорее всего, это будет CMF Phone 2. Результаты Geekbench раскрыли подробности о спецификациях модели A059. Основой ее «железа» станет чипсет Snapdragon 7s Gen 3. И это довольно интересное изменение. Напомню, Nothing Phone (2a) использует Dimensity 7200 Pro от MediaTek. Если продолжить эту логическую цепочку, Phone (2a) Plus вышел с Dimensity 7350 Pro, значит следует ожидать и небольшого обновления с точки зрения SoC для (3a) Plus. Говоря о чипах, CMF Phone 2, по слухам, он также будет поставляться с Snapdragon 7s Gen 3. Остальной информации о новинках пока нет. Предполагаемое время выпуска устройств – март 2025 года, через год после выхода Phone (2a).Также напомню, что Nothing решила не выпускать в этом году высококлассное устройство, но заявила, что оно появится в 2025 году.

