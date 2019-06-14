Телеком: Mail.ru ударила по абонентам Билайн. В МегаФон тихо смеются в ладошку

MForum.ru

Телеком: Mail.ru ударила по абонентам Билайн. В МегаФон тихо смеются в ладошку

14.06.2019, MForum.ru

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Если коротко, речь о том, что Mail.ru Group в одностороннем порядке прервала пиринговый обмен трафиком с Билайн и теперь для взаимодействия с сервисами этой компании, такими как вКонтакте или ОК, трафик абонентов Билайн идет в Mail.ru через Европу. Разумеется, это медленно и не настолько надежно, как было при прямом обмене. Сделано это "в ответку" за повышение Билайном расценок на SMS для B2B-партнеров компании.

В целом, ничего нового или ненормального в "споре хозяйствующих субъектов" не было бы, но в данном конкретном случае можно с уверенностью говорить о неэтичности действий Mail.ru. Причина проста - удар направлен не только или не столько против компании Билайн, сколько против абонентов этой компании. Которые, собственно, с Mail.ru Group не ссорились и выступать заложниками спора компаний не должны.

Официальные документы, которые имеют отношение к спору:

Официальное заявление Билайн в связи с ситуацией вокруг сервисов Mail.ru Group

10 июня 2019 года Билайн зафиксировал ограничения доступа клиентов в России к сервисам Mail.ru Group. Скорость доступа к сервисам упала в несколько раз, а у ряда клиентов наблюдаются отказы в доступе. При этом все системы и интерфейсы Билайн функционируют в штатном режиме.

Деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group. 10 июня Mail.ru Group в одностороннем порядке отключила прямые каналы движения трафика между Билайн и сервисами Mail.Ru. В результате вместо прямой отдачи трафика в Билайн наш партнер отправляет его в Европу.

Это односторонняя инициатива MailRu. Билайн незамедлительно проинформировал партнера, но ответа не получил.

Также 10 июня в 19.53 в официальном аккаунте Mail.ru Group вКонтакте появился пост, содержащий позицию компании о сути конфликта по вопросу доступности сервисов компании для абонентов Билайн.

В том числе в посте приводится следующая информация: «До этого понедельника «Билайн» использовал наш прямой бесплатный канал связи, который мы перестали спонсировать в ответ на непартнерские действия с «яркой стороны»: нам в 6 раз увеличили стоимость отправки SMS. Теперь Билайн экономит на покупке трафика у других операторов и поэтому испытывает технические проблемы…
Переходите к тем операторам связи, у которых все работает».

В связи с этим Билайн считает необходимым прояснить следующее:

1) У компании Mail.ru Group нет «бесплатного канала». Это общий с Билайн канал, организованный сторонами для удобства пользователей;

2) Никакого «спонсорства» нет. Это обоюдные симметричные платежи, так называемый пиринг. Каналы со стороны Билайн по-прежнему работоспособны и готовы к приему трафика;

3) Трафик Mail.ru Group есть только у самого Mail, неясно к кому компания отправляет Билайн за покупкой трафика. У нас есть стыки между сетями. В эти стыки Mail.ru Group перестал отправлять трафик;

4) Обвинения в экономии выглядят надуманными: мы вынуждены платить европейским операторам за трафик Mail.ru Group, так как компания направляет трафик через Европу. Напротив, кажется, что это Mail.ru Group намеренно экономит на интересах своих же клиентов, ограничивая права десятков миллионов людей в полноценном доступе к популярным ресурсам;

5) Что касается цен на SMS, то наши отношения c Mail.ru Group в этой области не имеют отношения к данной ситуации. Корректировка тарифных условий на SMS в соответствии с текущими рыночными условиями некоторое время назад коснулась ряда партнеров, и Mail.ru Group не исключение;

6) С технической точки зрения оборудование, задействованное для отправки SMS при использовании сервисов Mail.ru Group, не связано с каналообразующим и маршрутизирующим оборудованием, используемым для доступа наших абонентов к ресурсам Mail.ru Group;

7) Мы не получали от Mail.ru Group уведомлений о намерении ухудшить условия доступа к сервисам для наших клиентов.

Официальная реакция Mail.ru Group выглядит по-детски непосредственной:

 

 

Источник: vk.com

То есть в ответ на ухудшение экономических условий сотрудничества двух компаний, инициированное ВымпелКом, в Mail.ru Group не придумали ничего лучше, чем ударить в ответ по абонентам другой компании, которые одновременно являются клиентами Mail.ru Group. Некрасивый ход, циничный по отношению к миллионам людей.

Можно ли обвинять в случившемся МегаФон, которому по-идее выгодны проблемы у конкурента?

Вопрос сложнее, чем может показаться. Буквально на днях завершилось согласование условий затеянной еще в сентябре сделки Alibaba Group, «МегаФон», Mail.ru Group и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) по созданию СП «AliExpress Россия» стоимостью $2 млрд.

В рамках сделки МегаФон лишается принадлежавшей ему напрямую 10% экономической доли в Mail.ru Group в обмен на долю в СП. С другой стороны у такой дочки МегаФон, как Lefbord Investment Ltd. на конец 2018 года оставался контроль за 58% голосующей доли Mail.ru Group. Сохранится ли этот контроль и 45% владение МегаФоном компанией Lefbord?

Так или иначе, но МегаФон конечно является своего рода бенефициаром данного конфликта - ведь у этого оператора "все работает". До какой-то степени это касается и МТС с Tele2, но эти компании к конфликту, очевидно, отношения не имеют.

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теги: телеком ПМЭФ контракты соглашения Билайн Вымпелком Big Data

© Алексей Бойко, MForum.ru

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