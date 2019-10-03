Телеком: Билайн выходит на рынок облачного гейминга с собственной платформой

MForum.ru
03.10.2019,
Джордж Хелд, вице-президент ВымпелКом, анонсировал бодрую тему - Билайн выходит на российский рынок облачного гейминга с собственной экосистемой, запуская решение под брендом Beeline Gaming!
Для доступа к Beeline Gaming необходимо приобрести приставку, а также оформить подписку. Стоимость приставки составит 9 990 рублей, подписка обойдется в 990 рублей в месяц. Пользователям приставки также будет доступен сервис Билайн ТВ.
Подписавшиеся на Beeline Gaming получат доступ к более 2,5 тысяч игр, представленных в популярных игровых маркетплейсах. Среди партнеров Beeline Gaming - такие крупные представители игрового рынка, как Buka, MY.GAMES (игровое подразделение Mail.Ru Group) и META Publishing. Поставщиком новостей из мира игр для экосистемы Beeline Gaming выступает интернет-портал DTF.
А у кого есть комп, который не тянет новые игры, тот сможет качнуть специальное приложение и через него играть "на максималках" в любые современные игры. Но приложение под винду выйдет чуть позднее.
Будет также специальная игровая банковская карта (эмитент - РНКО "Платежный центр") с 10%-ным кэшбеком на покупки на платформе Beeline Gaming, бонусы за расчеты в кафе и ресторанах по всему миру - 5% от каждой суммы покупки, а за все остальные покупки в виде бонусов будет начисляться 1% суммы.
источник: пресс-релиз компании
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теги: телеком Билайн ВымпелКом гейминг облачные сервисы
© Алексей Бойко,
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