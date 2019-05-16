Телеком: Конспекты: Василь Лацанич: Билайн строит суперсеть в Москве

16.05.2019, MForum.ru

Сегодня в Москве проходила встреча гендиректора ПАО "ВымпелКом" Василя Лацанича и менеджмента компании Huawei с представителями медийных изданий, посвященная существенному апгрейду московской сети оператора, тотальной замене оборудования на ней на современное, построение мощной сети 4G/LTE на базе оборудования 5G ready.

Начну со своего мнения о теме, краткое изложение встречи вы уже могли прочесть ранее в телеге @abloudRealTime

Билайн воспользовался глобальным переделом мирового рынка вендорами из-за торговой войны США и ряда союзных стран с Китаем. В условиях отлучения Huawei от рынков этих стран, китайский вендор готов идти на серьезные уступки (ценовые и прочие), чтобы компенсировать потерю столь крупных рынков, как рынок США на других рынках, прежде всего, в Европе. Можно предположить, что в 2018 году Huawei сделал Билайн очень интересное предложение в отношении ряда интересных регионов в России (Москва, возможно С.Петербург и другие регионы) и получил согласие.





Благодаря этому, Билайн получил возможность избавиться в Москве от "зоопарка" решений, устаревшего оборудования, разом сменив все, что накапливалось на сети годами, делая ее плохо управляемой, на единое решение от одного вендора. Причем на решение современное, которое многие считают лидерским в технологическом плане. И сделал это, уверен, на очень льготных условиях. Конечно, на фоне включения Huawei в "черный список" американцами, оператор принимает на себя ряд рисков. Сейчас на китайскую компанию идет все нарастающее давление. Насколько она сумеет выполнять свои обязательства в условиях этого давления? Посмотрим. Риски есть всегда, лишь бы они не оказались чрезмерными.





Не следует понимать буквально "мы построили сеть 5G". Построенная сеть - это пока что сеть 4G/LTE, но она безусловно 5G-ready. Что это означает? То, что можно будет при необходимости достаточно быстро включить сеть 5G NSA sub6 ГГц. В основном, софтовым апгрейдом. Для этого оператору нужна будет лицензия и частоты. Либо хотя бы лицензия, тогда можно будет часть имеющихся частот переиспользовать под 5G. Но это не дело, конечно. Что касается миллиметровых волн, то конечно пока что никакое такое радиооборудование в формате макросот не монтировалось, никакие цифровые активные антенны не развертывались. Это дело предстоящих лет, если оператор примет соответствующее решение. И вообще скорее всего, в России еще долго миллиметровый диапазон будет считаться решением для индора.





Так что в рамках подготовки к будущему 5G, Билайн обновил сеть 4G/LTE, а с лета займется также ее умощнением в рамках денсификации. Учитывая, что был период, когда оператор недоинвестировал в развитие сети, сейчас идет, прежде всего, "возвращение долгов" абонентам. Но с лета начнется денсификация сети (уплотнение ее все новыми сайтами), тогда впору будет задуматься, чья сеть в Москве обладает большей пропускной способностью. Не будем забывать, что на пропускную способность влияет не только число базовых станций и используемые частотные диапазоны, но и частотный ресурс (полосы). К сожалению, по этому параметру у Билайн прибавок в Москве нет, и конкурировать остается только наращиванием числа баз, что дорого и нельзя делать до бесконечности.





В любом случае сегодняшняя новость - отличная новость для абонентов Билайн, и повод задуматься о смене оператора для тех москвичей, кто часто сталкивается с ситуацией, что сеть его оператора как бы есть, а пользоваться интернетом получается плохо. В сети Билайн в ближайшие годы такого, скорее всего, не будет.

А теперь конспект.

Василь Лацанич (ВЛ): У ряда компаний принято глубоко прятать от рынка все, что касается внутренних процессов, особенно технических процессов, развития сети. Мы стараемся быть максимально открытыми для рынка, для потребителей. Мы готовы рассказать о важных изменениях, которыми мы заняты, поделиться подробностями того, что уже успели сделать и что только собираемся осуществить. Если сравнивать то, что мы делаем, с ремонтом, то мы вас пригласили не после его завершения, а в самом разгаре. Мы очень вовлечены в этот процесс технологической модернизации сети, делаем на него большую ставку. Это должно дать значительные положительные изменения в качестве услуг, которые мы предоставляем абонентам.

Мобильная связь в Москве начала строиться 26 лет тому назад. Сеть Билайн стала одной из первых сетей, которые были здесь построены (АБ: тогда, в 1992 году это была сеть AMPS второго поколения, которую затем сменила сеть D-AMPS. А уж затем началась эпоха 3GPP: GSM, 3G/UMTS, 4G/LTE). Сеть Билайн проходила несколько этапов существенных изменений. И все же, все эти изменения вряд ли можно сравнивать с тем, о котором мы хотели бы рассказать сегодня. Прежде всего, по-масштабам изменений, а также по влиянию на потребление услуг абонентами.

ВЛ: Если еще недавно голос был ведущей услугой, а покрытие 2G было необходимой "гигиенической" услугой для любого оператора, то сейчас все радикально меняется. Во-первых, голос перестает быть первичной услугой, ею становится мобильная передача данных. Во-вторых, потребление данных растет экстремально высокими темпами.

Мы видим, как буквально за несколько лет средний объем потребляемого абонентом трафика вырос в разы, а пиковое потребление на абонента - в десятки раз! И предела этому росту практически не видно. Мы знаем, что там, где изначально 4G развивался мощно, потребление ведущих клиентов достигает 1.5 ГБ в день, например, в Индии. И это массовое явление на данном рынке. Нет сомнений, что кривая на правом графике на слайде выше будет продолжать расти вверх.

Есть и обратная сторона медали. В операторских компаниях видят, что цена, которую платит абонент за 1 МБ с годами неуклонно падает. Это хорошо, поскольку потребление трафика оказывается все более по карману абонентам, но в таких условиях оператору непросто развиваться. Получая все меньше "удельно" денег за оказываемые услуги, мы обязаны при этом продолжать оказание услуг с высоким качеством. За последнее время стоимость интернет-трафика упала в 10 раз, буквально за пару лет. Сейчас это 3-4 копейки за МБ и это делает доступ к мобильному интернету в России одним из самых дешевых в мире.

Перед нами стоит не просто задача удовлетворения спроса абонентов на услугу ШПД, мы должны делать это лучше, чем другие, предлагая абонентам не просто интернет-доступ, а суперсеть ШПД. О том, что мы для этого делаем - наша сегодняшняя презентация.

ВЛ: Москва это #суперсити в котором идет огромное потребление трафика данных. Наши последние инициативы по внедрению безлимитных тарифов увеличивают потребление трафика по всей стране, но в Москве этот рост экспоненциальный. Здесь самый высокий спрос на объемы передачи данных. А потому тариф Анлим, который мы считаем лучшим среди безлимитных тарифов, собирает по объему продаж "шесть стадионов Лужники" каждый месяц. Он уже занимает более 60% в продажах всех наших тарифов. А ведь еще совсем недавно безлимитный тариф продавался куда более скромными темпами. Но на этих тарифах потребление данных в 5 раз выше, чем на других. И наша база быстро наполняется абонентами вот с таким потреблением. Никто из таких абонентов не готов к потреблению "медленного" интернета. Все ждут интернета быстрого, легко доступного, не прерывающегося.

Какую сеть мы вам сегодня представляем? Во-первых, это не одна сеть, а набор сетей 2G/3G/4G(LTE). Наши последние усилия были нацелены на то, чтобы максимально улучшить качество услуг, предоставляемых сетью 4G/LTE, а также присутствие и качество покрытия этой сети. Эта работа началась еще в 2017 году, в 2018 году мы вам за нее отчитывались. В 2019 году, продолжая развивать сеть 4G/LTE в Москве мы подошли к охвату на уровне 96-97% населения. Тем самым, мы быстро приближаемся к лимитам развития за счет увеличения числа базовых станций LTE. Но, как мы уже говорили с вами, у роста потребления трафика лимитов не просматривается.

ВЛ: Это приводит к очевидности необходимости перехода к 5G. При текущем росте потребления мобильных данных, сколь бы качественной не была сеть 4G, мы окажемся в стесненном положении. Эти сети не дадут необходимой пропускной способности уже через несколько лет. Мы обязаны готовиться к внедрению 5G уже сегодня. О том, как мы это делаем, сейчас расскажу.

Мы строим в Москве самую новую, самую современную, самую готовую к 5G сеть. Мы уже построили ее на 85%. Этот большой процесс начался в 2018 году. Это процесс, к которому мы долго и тщательно готовились, для которого долго и тщательно выбирали партнеров, выбирали модель, прорабатывали планы. И практически незаметно для наших клиентов мы сменили уже более 80% наших базовых станций.

ВЛ: Мы заменили хорошо послужившие базовые станции 2G, 3G. Которые слишком устарели для того, чтобы пытаться продолжать их использовать в сетях новых стандартов. Летом 2019 года мы заменим все старые базовые станции сети Билайн в Москве (АБ: речь практически во всех случаях идет об оборудовании компании Ericsson). Это огромная и сложная работа. Только вдумайтесь, как много в Москве базовых станций, в каких самых различных местах они были установлены за эти годы. И теперь мы должны заменить их все, причем наименее заметным для абонентов способом. Мы готовим Москву к состоянию, которое называем #суперсити, а нашу сеть к состоянию #суперсеть. Это существенное повышение скоростей, это в разы повышенная емкость. И это делает нашу сеть лучшей в городе.

ВЛ: Те, кто живут в Москве могут радоваться тому, что здесь мы начали процесс реновации сети. Но мы не забудем и о других наших абонентах. У нас есть планы расширения концепции #суперсити и на другие российские города. Сейчас не назову вам эти города, мы хотим хотя бы начать процесс прежде, чем рассказывать о нем. Но когда начнем, то обязательно расскажем. А пока что разговор продолжим о Москве.

То, что происходит сейчас с сетью Билайн, в мире сотовой связи называется swap (от англ. "замена"). Это полная замена оборудования на новое с одновременным умощнением опорной сети. Ставится новое, гораздо более современное оборудование, которое, как мы надеемся, будет служить нам еще много лет. Это оборудование превосходит все, что есть у наших конкурентов. Процесс свопа начался в Подмосковье. Там задача была тривиальной в силу меньшей плотности населения. Далее процесс пошел от окраин к центру Москвы, сейчас в основном добрались до Садового кольца, а кое-где замены оборудования прошли внутри Садового. Есть отдельные сайты, где еще не проведена замена, прежде всего потому, что по тем или иным причинам туда трудно физически попасть. В любом случае замене подлежат все сайты. К концу лета завершится первая фаза модернизации, собственно, своп, замена оборудования на новейшее на существующей сети.

ВЛ: Далее начнется второй этап - расширение существующей сети. Это еще один колоссальный шаг, который умощнит сеть в Москве. Если в сети 2G от одной станции до другой могли быть километры, то в сети 4G от одной до другой базы буквально "рукой подать". Это связано с постепенным ростом используемых частот и особенностями распространения радиоволн разной частоты. В сетях 5G, особенно при использовании технологий микроволнового диапазона, размер сот может составлять сотни, а иногда и десятки метров. Сеть придется делать более плотной, этот процесс в мире называют денсификацией. Для того, чтобы сеть была готова к включению 5G, на площади в 1 кв.км число станций должно вырасти.

В сентябре начнется процесс размещения вот этих вот новых, дополнительных базовых станций. В режиме 4G, но готовых к переходу на работу также в режиме 5G. Будут построены сотни и тысячи новых базовых станций в Москве. Это будет более компактное оборудование с большей пропускной способностью.

В 2020 году Билайн станет самым быстрым мобильным оператором в столице. В сентябре 2019 года завершится первая фаза модернизации - своп и начнется уплотнение - денсификация.

Наша лидерская позиция в Москве ко многому нас обязывает, мы хотим ее закрепить и усилить. Мы инвестируем порядка $5 млрд на первом этапе. На втором этапе, хотя мы еще не завершили планирование, будет не меньше. Это будет самое масштабное изменение сети Билайн в Москве за всю историю компании. Если ранее сеть развивалась эволюционно, сейчас можно смело говорить о революционном этапе развития сети. Пока что речь идет не о количественных изменения, а о качественных.

ВЛ: Недавно была новость - количество продающихся подключаемых устройств IoT в стране удвоилось и начинает опережать по объемам продажи телефонов. Возможно мы еще не осознали как много вокруг нас подключенных устройств. В том числе потому, что они пока что не связаны так, как могли бы и будут связаны. Наша задача - построить ту сеть, которая это сделает возможным.

История показывает, что если нет сети нового поколения, нет возможности для появления новых услуг. Появляется сеть, появляются и услуги на ее основе, включая те, которые ранее никто себе даже не представлял. Мы видим свою задачу в создании такой новой сети, которая станет катализатором создания новых услуг. Мы строим сеть не потому, что есть потребители, которые ждут ее появления, но потому, что хотим, чтобы появились потребители, которые будут пользоваться этой сетью.

Мы уверены, что IoT-устройства станут массовым потребителем услуг на нашей сети. Почему массовым? Возьмем конкретный пример - автомобиль Tesla. Это не телеуправляемый автомобиль, управляемый по сети откуда-то из облака. Он постоянно собирает данные об окружающей среде, он пользуется навигацией и геопозиционированием, а также медийными ресурсами. И ему уже сейчас требуется подключение, способное пропускать несколько ГБ в день. По мере появления все большего числа подключенных автомобилей, не обязательно самоуправляемых, они будут потреблять то количество трафика, которое человек не потребляет никогда. И мы должны быть к этому готовы, тем более, что потребителей трафика будет гораздо больше, чем люди и автомобили.

Совсем недавно SIM-карты, устанавливаемые в модемы банкоматов, довольствовались микроскопическими объемами информации для подтверждения операций, сейчас они требуют разве что канала, достаточного для работы с BigData.

Для всего этого нужна современная мощная сеть, мы ее строим. Наша сеть NB-IoT охватит всю территорию Москвы. Да, уже подключенных устройств мало, их практически еще нет, более того, их выбор не столь уж велик. Но будет сеть, устройства и приложения появятся - мы делаем ставку на это.

ВЛ: Резюмируя. Новейшая телеком-сеть в Москве, на самом новом в мире технологическом оборудовании. Эта сеть позволит нам очень быстро включить 5G-технологии после того, как регуляторика и частоты сделают это возможным.

Рост скоростей мобильного интернета в 3 раза обеспечен уже на сегодня почти во всей Москве. Без 5G. Новые базы гибче управляются, могут использовать для LTE практически любые частоты, которые доступны на территории.

Мы строили дополнительные базовые станции в Москве в 2018 году, мы строим их сейчас. Но самое масштабное строительство новых базовых станций начнется в 2020 году.

Оператор использует и будет расширять использование таких современных технологий, как MIMO4x4 и massive MIMO для улучшения покрытия.

Надеемся, что эти меры позволят нашим клиентам чувствовать полное удовлетворение от пользования нашей сетью, услугами на наших сетях. В том числе, чтобы и расценки на эти услуги и качество услуг, чтобы все их устраивало.

ВЛ: Мы старались минимизировать заметность процесса реновации сети. По нашим данным лишь 0.3% от общего числа жалоб были за прошедший период связаны с процессом перестройки сети. Да, действительно, в момент переключения, в момент, когда отключается старая базовая станция и затем включается новая, связь пропадает. Как мы это делаем? Есть действующая базовая станция. Новая база строится рядом. Когда все готово, мы выключаем один сектор старой базовой станции и включаем один сектор новой базовой станции. Если все прошло нормально, переходим к следующему сектору. В большинстве случаев такие работы проводим в ночное время, как правило, между 2 и 5 часами утра. Это мы называем абсолютно бесшовное переключение. Для многих оно уже произошло и абсолютное большинство его не заметили.

ВЛ: Мы постараемся запустить несколько пилотных зон 5G в Москве уже до конца 2019 года. Это еще раз подтвердит статус Москвы, как #суперсити . Очень надеемся, что нам помогут эти запуски осуществить наши уважаемые контролирующие и регулирующие органы - министерство, ГКРЧ, остальные заинтересованные лица. Мы сделаем все, что зависит от нас и надеемся, что и они сделают свою работу.

abloud (АБ): На этом Василь Лацанич завершил выступление и передал слово товарищу из Huawei. Подробный конспект всех типичных китайских пышностей и самовосхвалений я делать не буду, вы знаете, как это обычно выглядит.

Приведу только пару цифр:

На 10 мая 2019 года Huawei подписала 42 коммерческих контракта, связанных с 5G (АБ: выглядит внушительно, но это не включает недоступный теперь для китайцев рынок США. Да и что это за контракты еще надо посмотреть внимательнее. В Европе много небольших стран. ) и отгрузила более 100 тысяч базовых станций 5G-ready по всему миру (АБ: безусловно внушительное количество, но какая доля этих базовых станций приходится на внутренний рынок Китая?).

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Была также сессия вопросов и ответов. Приведу некоторые интересные данные, которые прозвучали.

ВЛ: Фаза 2 растянется на 2 или 3 ближайших года. По инвестициям примерно еще на 5 млрд руб. ориентируется компания. Число новых BS, которые будут сооружаться в рамках денсификации - примерно 60% от текущего числа базовых станций Билайн в Москве.

Эксплуатацией сети, оборудование для которой изготовила, поставила, инсталлировала, настроила и сдала компания Huawei, займется компания Nokia, с которой у ВымпелКом есть действующий контракт на такого рода управление в виде профессиональных услуг. Контракт заключен еще 2 года тому назад. Nokia будет отвечать за то, чтобы новая сеть соответствовала параметрам, которые прописаны в контракте. Интересно, что в России есть регионы, где сетью Билайн аналогичным образом управляет Huawei, но не в Москве.

Сеть уровня #суперсити планируется не только в Москве, но и в ряде других городов. Можно не сомневаться, что С.Петербург есть в этом списке и, судя по всему, там тоже будет решение Huawei.

В Билайн планируется продвижение устройств "умного дома", но не очередной смарт-колонки. Прорабатывается концепция выпуска "умного дома" на базе модуля роутера Wi-Fi Билайн. С открытой архитектурой, позволяющей подключать к платформе оконечные устройства различных производителей. Возможно у компании будут партнерства с одним или несколькими производителями.

(конец конспекта)

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теги: телеком Билайн 5G Huawei swap денсификация конспекты