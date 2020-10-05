Интернет: Билайн Бизнес подключил дальневосточные города России к Японии

MForum.ru

Интернет: Билайн Бизнес подключил дальневосточные города России к Японии

05.10.2020, MForum.ru

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Билайн Бизнес завершил подсоединение к крупнейшей точке обмена интернет-трафиком в Японии. Это повысит скорость доступа дальневосточных пользователей интернетом - клиентов Билайн, к зарубежным интернет-ресурсам.

Работы выполнялись специалистами технического блока ВымпелКом и дирекцией по работе с операторами связи и роумингу. Теперь сеть передачи Билайн получила собственный канал связи на 10 Гбит/c по маршруту Хабаровск - Токио.

Новая схема маршрутизации обеспечит более быстрое интернет-соединение для физлиц и бизнесов с азиатскими ресурсами и международными интернет-сервисами, которые представлены на площадке обмена трафиком в Японии. Это более 200 поставщиков контента, среди которых сети: Akamai, Amazon, Valve, Huawei, Netflix и другие. Новый уровень комфорта будет доступен для любителей игр CS GO, DOTA 2, PUBG, GTA5, Battlefield 5, Call of Duty, Fortnite, League of Legends, Overwatch, Rainbow Six и ряда других. Корпоративных клиентов порадует ускорение загрузки страниц.

Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО «ВымпелКом»:

«Интернет-ресурсы, расположенные в Японии, пользуются у наших клиентов стабильным спросом. Объём трафика небольшой по меркам Билайн, но востребован и у мобильных абонентов, и у пользователей домашнего интернета, и у бизнес-клиентов. Связывая Дальний Восток с Японией напрямую, мы предоставляем нашим клиентам качественный доступ к востребованным интернет-ресурсам, сокращая время прохождения пакетов информации до Японии в 12 раз. Уже сейчас загрузка канала достигла 70% и продолжает расти – мы видим, что качественные услуги пользуются стабильным спросом».

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теги: телеком интернет Билайн Бизнес ВымпелКом магистральные каналы

© Алексей Бойко, MForum.ru

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