Интернет: Билайн Бизнес подключил дальневосточные города России к Японии

MForum.ru
05.10.2020,
Билайн Бизнес завершил подсоединение к крупнейшей точке обмена интернет-трафиком в Японии. Это повысит скорость доступа дальневосточных пользователей интернетом - клиентов Билайн, к зарубежным интернет-ресурсам.
Работы выполнялись специалистами технического блока ВымпелКом и дирекцией по работе с операторами связи и роумингу. Теперь сеть передачи Билайн получила собственный канал связи на 10 Гбит/c по маршруту Хабаровск - Токио.
Новая схема маршрутизации обеспечит более быстрое интернет-соединение для физлиц и бизнесов с азиатскими ресурсами и международными интернет-сервисами, которые представлены на площадке обмена трафиком в Японии. Это более 200 поставщиков контента, среди которых сети: Akamai, Amazon, Valve, Huawei, Netflix и другие. Новый уровень комфорта будет доступен для любителей игр CS GO, DOTA 2, PUBG, GTA5, Battlefield 5, Call of Duty, Fortnite, League of Legends, Overwatch, Rainbow Six и ряда других. Корпоративных клиентов порадует ускорение загрузки страниц.
Сергей Быков, директор по взаимодействию с операторами связи и роумингу ПАО «ВымпелКом»:
«Интернет-ресурсы, расположенные в Японии, пользуются у наших клиентов стабильным спросом. Объём трафика небольшой по меркам Билайн, но востребован и у мобильных абонентов, и у пользователей домашнего интернета, и у бизнес-клиентов. Связывая Дальний Восток с Японией напрямую, мы предоставляем нашим клиентам качественный доступ к востребованным интернет-ресурсам, сокращая время прохождения пакетов информации до Японии в 12 раз. Уже сейчас загрузка канала достигла 70% и продолжает расти – мы видим, что качественные услуги пользуются стабильным спросом».
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теги: телеком интернет Билайн Бизнес ВымпелКом магистральные каналы
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