VoLTE: Билайн завершил переход на новую платформу для предоставления VoLTE в Московском регионе

21.12.2020, MForum.ru

Билайн официально объявил о завершении миграции пользователей услугой VoLTE в Москве и Московской области на новую платформу от Huawei. Оператор заявляет о связанном с этим значительном улучшении качества голосовых услуг. И приводит очень интересный результат - голосовой трафик в ноябре 2020 года в сети LTE в Москве вырос в 300 раз, в Московской области - в 500 раз, если говорить о сравнении с ноябрем 2019 года.

Такой результат обеспечен сложением двух эффектов - переходом на новую платформу VoLTE, а также заметным улучшением покрытия сети LTE Билайн в Москве и области.

VoLTE позволяет разговаривать с собеседником и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Поддерживается высокое качество передачи звука за счет HD Voice, соединение устанавливается почти мгновенно, вероятность обрыва связи из-за перегрузки становится минимальной. Пользование VoLTE не расходует интернет-трафик из оплаченного пакета. Единственный минус - услуга VoLTE доступна только там, где есть покрытие LTE. С учетом того, насколько выросло покрытие Билайн в Московском регионе, это уже перестало быть жестким ограничивающим фактором.

Для операторов внедрение VoLTE очень выгодно - во-первых, снижается нагрузка на сетевую инфраструктуру, во вторых, у компании появляется возможность переиспользовать частоты, ранее занятые для GSM, 3G для сети LTE, что обеспечивает большую спектральную эффективность, позволяет повышать скорости передачи данных в сети и ее пропускную способность. Платформу в дальнейшем можно будет задействовать и для оказания голосовых услуг в сети 5G (плюс-минус требования отечественности решений в сети 5G).

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" (Билайн):

«Важным шагом на пути к новому уровню качества связи и предоставлению непрерывного сервиса нашим клиентам является не только строительство новой инфраструктуры, но и модернизация существующих технологий. Билайн был первым оператором, который запустил VoLTE в Москве и Московской области в 2015 году, когда проникновение смартфонов, поддерживающих эту технологию, было значительно ниже. Сегодня, когда доля пользователей 4G стремится к 100%, мы увеличиваем зону покрытия 4G и доступность VoLTE для удобства своих клиентов и повышения качества голосовых услуг».

Чжао Лэй, вице-президент Huawei в Евразии, президент бизнес-группы по работе с операторами:

«Являясь стратегическим партнером Билайн, Huawei предоставляет одни из самых передовых технологий, чтобы помочь оператору в развертывании сети с высоким качеством обслуживания: VoLTE может обеспечивать высокое качество голосовой связи, а современная сеть в Москве – хорошее качество передачи данных. Мы продолжим наше сотрудничество, чтобы сделать цифровые услуги доступными многим людям и организациям с помощью одних из самых передовых технологий».

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теги: Вымпелком Билайн Huawei развитие сетей VoLTE Москва Московская область Московский регион