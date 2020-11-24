Тренды: ВымпелКом возвращает в компанию инженеров

MForum.ru

Тренды: ВымпелКом возвращает в компанию инженеров

24.11.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Сравнительно недавно, в марте 2017 года ВымпелКом презентовал выбор Nokia и Huawei в качестве подрядчиков, которые обеспечат переход к новой операционной модели планирования, строительства и эксплуатации сети. В рамках заключенных договоров, зарубежные вендоры возьмут на себя полный цикл управления мобильной, фиксированной и транспортной сетями ВымпелКом. Соответствующее решение презентовал тогдашний гендиректор компании Шелль Мартин Йонсен, ссылаясь на международный опыт и директор по трансформации Дмитрий Ильин.

Сегодня стало известно, что стратегия ВымпелКом кардинально меняется, компания отказывается от профессиональных услуг Huawei и Nokia по проектированию, строительству и мониторингу работы своих сетей. Об этом сообщают Ведомости и подтверждает пресс-релиз компании ВымпелКом. Huawei продолжит оказывать некоторые услуги оператору, но зоны ответственности будут перераспределены.

Что останется за вендорами? Техподдержка сетевого оборудования. Кроме того, их будут при необходимости привлекать к ремонтно-восстановительным работам.

Откуда взять столько квалифицированных кадров, которые теперь вновь понадобятся компании? Все просто, они вернутся в ВымпелКом из российских офисов Huawei и Nokia. Речь идет примерно о 1600 специалистов, многие из которых ранее были переданы вендорам из Билайна.

В итоге, как ожидается, число собственных инженерных специалистов у ВымпелКом удвоится относительно того, что было до того, как компания решилась перейти на аутсорс.

По дорожке использования профессиональных услуг и light assets действительно пошли некоторые операторы в мире, но в России, с ее сравнительно высоким инженерным уровнем кадров, было ли это разумно? Так или нет, но мы могли наблюдать, что не только ВымпелКом, но и другие операторы последовательно избавлялись от целых направлений, переходя на профуслуги вендоров. Это обещало операторам контроль над расходами и возможность сосредоточиться на core бизнесе - разработке и продаже услуг, обслуживании клиентов. На деле, как обычно, все оказалось не совсем так, как задумывалось.

Возвращение к in-house инженерно-техническому блоку представляется мне в сложившихся условиях правильным ходом, как для Вымпелкома, так и для других российских компаний, которые еще пользуются профессиональными услугами. Вдобавок, возвращая себе специалистов, которые прошли школу работы в глобальной компании, Вымпелком получит и новый уровень технологической культуры своего техблока. Что-что, а качество образования инженеров в вендорских компаниях всегда было на высоте.

Так что теперь, после неизбежного "переходного периода", который, надеюсь, не затянется, у Вымпелком расширятся возможности по гибкому реагированию на вызовы рынка в технологическом плане. Постепенно, через год-полтора это начнут замечать и клиенты.

Кроме возможной не полной удовлетворенности результатами трансформации, у решения компании ВымпелКом сменить стратегию может быть и другое основание. Те, кто следит за развитием ситуации в стране в целом и в телекоме в частности, не могут не понимать - государство будет давить на все рычаги и педали, чтобы вынудить российских операторов перейти к использованию российского оборудования, если оно все же появится. Возможно "с налета" это и не выйдет, но постепенно это все же станет неизбежным, если только в ближайшие годы не сменится руководство и политический курс страны. В существующих условиях аутсорсинг функциональностей техблока иностранным компаниям, с каждым годом становится все менее уместным.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: Билайн ВымпелКом профуслуги профессиональные услуги Huawei Nokia развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

26.10. [Новости компаний] A2P SMS: Ирландская Anam предоставит услугу A2P SMS для Tele2 Россия / MForum.ru

20.10. [Новости компаний]  Вендоры решений 5G / MForum.ru

20.10. [Новости компаний] Новости 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru

09.03. [Новости компаний]  Репортажи: Трансформация "ВымпелКом": стратегию и контроль оставляем за собой - рутину делегируем вендорам / MForum.ru

12.05. [Новости компаний] Встречи: Managed Services 2016 - 16 сентября 2016 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 11:24 lucymer001 Тема: Hulu did not immediately respond to Fox News
referred to as nicole upset that we had booked a marriage on her wedding date. we were careworn because amber and her boyfriend were not even engaged, however she and her boyfriend claimed that they ...
Сегодня 11:21 lucymer001 Тема: Guest Posting Services
Kravitz's comment has received more than 1,360 likes while her Instagram post overall has received more than 396,840 likes as of Sunday evening. [url=https://www.provipgroup.com/...]popular business ...
Сегодня 10:36 notcooool@ Тема: bestsiteblog
voip phone system after luo tiantai, wang changed into additionally expelled from wudang and lower back domestic, but he changed into coveted because of his "eight tremendous skills-fenghou qimen", ...
Сегодня 05:10 buzaradi Тема: Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro появились в России (20.11.2020)
business directory A man was going to the house of some rich person. As he went along the road, he saw a box of good apples at the side of the road. He said, "I do not want to eat those apples; for ...
Вчера 22:50 hotlikeExynos Тема: Слухи: Появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy A12 (24.11.2020)
Самсунг на Медиатеке? Хмм.. Похоже, что дела у подразделения мобильных процессоров идут совсем плохо. Характеристики так себе. Отдавать больше 11к за это творение смысла не вижу.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

25.11. [Новинки] Анонсы: Poco M3 представлен официально / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy A12 / MForum.ru

23.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S21 представят 14 января / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone 7 и 7 Pro появились в России / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade V2020 Smart доступен в России / MForum.ru

19.11. [Новинки] Это интересно: Сервисы Google могут вернуться в смартфоны Honor / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: Moto G Play (2021) замечен в Geekbench / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: Gionee M12 получил 48 Мп камеру и АКБ 5100 мАч / MForum.ru

18.11. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Zepp Z представлены официально / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: LG Q63 (или Q83) замечен на рендерах / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: