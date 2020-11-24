Тренды: ВымпелКом возвращает в компанию инженеров

24.11.2020, MForum.ru

Сравнительно недавно, в марте 2017 года ВымпелКом презентовал выбор Nokia и Huawei в качестве подрядчиков, которые обеспечат переход к новой операционной модели планирования, строительства и эксплуатации сети. В рамках заключенных договоров, зарубежные вендоры возьмут на себя полный цикл управления мобильной, фиксированной и транспортной сетями ВымпелКом. Соответствующее решение презентовал тогдашний гендиректор компании Шелль Мартин Йонсен, ссылаясь на международный опыт и директор по трансформации Дмитрий Ильин.

Сегодня стало известно, что стратегия ВымпелКом кардинально меняется, компания отказывается от профессиональных услуг Huawei и Nokia по проектированию, строительству и мониторингу работы своих сетей. Об этом сообщают Ведомости и подтверждает пресс-релиз компании ВымпелКом. Huawei продолжит оказывать некоторые услуги оператору, но зоны ответственности будут перераспределены.

Что останется за вендорами? Техподдержка сетевого оборудования. Кроме того, их будут при необходимости привлекать к ремонтно-восстановительным работам.

Откуда взять столько квалифицированных кадров, которые теперь вновь понадобятся компании? Все просто, они вернутся в ВымпелКом из российских офисов Huawei и Nokia. Речь идет примерно о 1600 специалистов, многие из которых ранее были переданы вендорам из Билайна.

В итоге, как ожидается, число собственных инженерных специалистов у ВымпелКом удвоится относительно того, что было до того, как компания решилась перейти на аутсорс.

По дорожке использования профессиональных услуг и light assets действительно пошли некоторые операторы в мире, но в России, с ее сравнительно высоким инженерным уровнем кадров, было ли это разумно? Так или нет, но мы могли наблюдать, что не только ВымпелКом, но и другие операторы последовательно избавлялись от целых направлений, переходя на профуслуги вендоров. Это обещало операторам контроль над расходами и возможность сосредоточиться на core бизнесе - разработке и продаже услуг, обслуживании клиентов. На деле, как обычно, все оказалось не совсем так, как задумывалось.

Возвращение к in-house инженерно-техническому блоку представляется мне в сложившихся условиях правильным ходом, как для Вымпелкома, так и для других российских компаний, которые еще пользуются профессиональными услугами. Вдобавок, возвращая себе специалистов, которые прошли школу работы в глобальной компании, Вымпелком получит и новый уровень технологической культуры своего техблока. Что-что, а качество образования инженеров в вендорских компаниях всегда было на высоте.

Так что теперь, после неизбежного "переходного периода", который, надеюсь, не затянется, у Вымпелком расширятся возможности по гибкому реагированию на вызовы рынка в технологическом плане. Постепенно, через год-полтора это начнут замечать и клиенты.

Кроме возможной не полной удовлетворенности результатами трансформации, у решения компании ВымпелКом сменить стратегию может быть и другое основание. Те, кто следит за развитием ситуации в стране в целом и в телекоме в частности, не могут не понимать - государство будет давить на все рычаги и педали, чтобы вынудить российских операторов перейти к использованию российского оборудования, если оно все же появится. Возможно "с налета" это и не выйдет, но постепенно это все же станет неизбежным, если только в ближайшие годы не сменится руководство и политический курс страны. В существующих условиях аутсорсинг функциональностей техблока иностранным компаниям, с каждым годом становится все менее уместным.

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теги: Билайн ВымпелКом профуслуги профессиональные услуги Huawei Nokia развитие сетей