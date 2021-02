5G: Gartner поместил Ericsson в топ лидеров в области решений инфраструктуры 5G

26.02.2021, MForum.ru

Исследовательская компания Gartner назвала Ericsson лидером Магического квадранта 2021 года в области решений для инфраструктуры сетей 5G (5G Network Infrastructure for Communications Service Providers). Решения компании Ericsson, по мнению аналитиков Gartner, демонстрируют баланс полноты видения (completeness of vision) и возможностей реализации (ability to execute).

Распределяя места в квадрате, аналитики Gartner обращали внимание также на такие факторы, как способность обеспечить конкурентоспособность, работоспособность и эффективность инфраструктуры IT-провайдера, а также на положительное влияние на доходы, способность удерживать пользователей и на репутацию. В частности, при оценке возможностей реализации решений и продуктов Ericsson, учитывалась реакция рынка, достигнутые результаты, эффективность маркетинговых мер, качество обслуживания заказчиков, финансовое состояние компании.

«Мы инвестируем значительные средства в технологии 5G на всех этапах — от исследований и разработок до запуска в эксплуатацию, и благодаря этому подходу у нас появляются лучшие продукты и специалисты, хорошо понимающие потребности заказчиков. Мы считаем, что лидерство в Магическом квадранте Gartner говорит о нашем технологическом лидерстве, конкурентоспособности, стремлении к инновациям и ответственном отношении к обязательствам перед заказчиками», — комментирует исполнительный вице-президент и глава подразделения сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

На оборудовании Ericsson уже развернуто 79 сетей 5G в 40 странах мира. Компания заключила коммерческие соглашения в области 5G со 131 оператором. Ericsson обновляет и развивает портфель продуктов и решений для создания сетей 5G, как радиоподсистему, так и решения для оркестрации, ядра и транспортной сети 5G, а также профессиональные услуги. Компания предлагает целый ряд решений для динамического распределения частотного ресурса, агрегации несущих частот в сети 5G и Uplink Booster - все они повышают эффективность использования ресурса частот, позволяют нарастить покрытие, обеспечить высокие скорости передачи данных.

Все продукты и решения, входящие в семейство Ericsson Radio System, которые оператор поставляет с 2015 года поддерживают технологии 5G NR (New Radio) за счет удаленного развертывания ПО. В решении Ericsson для ядра сети 5G улучшенное пакетное ядро (EPC - Evolved Packet Core) и функция ядра сети 5G представлены на единой облачной платформе с поддержкой архитектур 5G NR Standalone и Non-Standalone, а также технологий 4G, 3G и 2G.

