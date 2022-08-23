B2G. ЦОД: Вымпелком подготовил инфраструктуру для ФБГУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"

MForum.ru
23.08.2022,
Билайн бизнес организовал работу двух государственных информационных систем: Федерального портала пространственных данных (ГИС ФППД) и ГИС ЕЭКО - системы ведения единой картографической основы. Вымпелком сформировал для заказчика всю необходимую для него инфраструктуру.
Для "Центра геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных" выделены серверные мощности одного из ЦОДов билайн бизнес Tier3. Также заказчик может использовать решения, обеспечивающие ИБ данных. Отказоустойчивость инфраструктуры обеспечена двумя резервными независимыми каналами связи. Заказчик получил доступ к серверным мощностям по модели, включающей необходимые профессиональные услуги, включая поставку, настройку и коммутацию оборудования.
Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками ПАО «Вымпелком»:
«Перед сотрудниками билайн бизнес была поставлена непростая задача – необходимо было не только оперативно подготовить необходимую вычислительную инфраструктуру для развертывания государственных информационных систем, но и обеспечить максимальную безопасность данных, которые будут храниться и использоваться в рамках этих проектов. Реализация контракта в поставленный заказчиком срок стала возможна благодаря высокому уровню компетенций и слаженной работе сотрудников билайн бизнес, а качество предоставленных услуг было не раз отмечено представителями Центра геодезии и картографии. Мы планируем продолжить наше сотрудничество и в дальнейшем расширить спектр предоставляемых услуг».
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теги: телеком билайн бизнес Вымпелком B2B ЦОД
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