Итоги: ВымпелКом - перед рассветом?

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Итоги: ВымпелКом - перед рассветом?

15.05.2017, MForum.ru

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На днях группа VEON отчиталась об итогах 1q2017. Несмотря на то, что компания заявила об убытке на фоне доходов в $2,28 млрд, ряд ведущих биржевых агентств поменяли свои рекомендации в отношении ценных бумаг компании на "Покупать", а ряд фондов уже это сделали - нарастили принадлежащие им пакеты (кто-то, напротив, продавал). Это неплохой знак для компании. Впрочем, я не буду сосредотачиваться на итогах группы в целом, давайте поговорим о российском бизнесе компании.

В России, согласно отчету VEON, рублевый доход ВымпелКом сократился на 2.1% по итогам 1q2017 (год к году). В компании это объясняют сокращением доходов от услуг фиксированной связи. Это неприятно, ведь в прошлые годы компания реструктурировала этот бизнес. В частности, заявлялось о продаже тех его активов, которые занимали слабую конкурентную позицию, соответственно, у компании предположительно остались те активы, которые занимали хорошие позиции на местных рынках, от них не хотелось бы видеть сокращение доходов. Традиционно сократились также доходы от передачи голоса, прежде всего, в сети мобильной связи. Доход от услуг на базе фиксированного доступа сократился на 14% (в компании упоминают укрепление рубля и контракты в валюте, а также растущее проникновение конвергентных клиентов). Рубль еще сможет упасть, так что я бы не сосредотачивался на сокращении из-за курса рубля.

С мобильным сегментом ситуация явно лучше - здесь показан рост доходов на 1% до 52,3 млрд руб. Маловато будет? На самом деле, это неплохой результат, учитывая сокращение абонбазы на 1.2% год к году - c 57.7 до 57.0 млн по итогам 1q2017. В компании объясняют это сокращением числа мигрантов в России, - причина объективная, вызванная российской политикой, которая негативно отразилась на экономике страны. Итоговый рост доходов в мобильном сегменте связан, безусловно, с ростом доходов от мобильного ШПД (16,4% до 13,9 млрд руб), от дополнительных услуг, мобильных финансовых сервисов и доходов от интерконнекта.

Сокращение MoU также связано, прежде всего, с сокращением мигрантского сегмента и, в некоторой степени, с ростом пользования мессенджерами, и вряд ли может вызывать какие-то серьезные опасения, особенно на фоне подросшего ARPU.

Вырос не только доход от мобильного ШПД, но и число абонентов, пользующихся мобильным ШПД (11,8%), а также норма пользования мобильным ШПД (до 2.56 МБ - маловато, на 32,8% - хороший рост). Это создает потенциал дальнейшего роста, т.к. 2.56 МБ - это ниже среднего по рынку.

В итоге EBITDA российского Билайна сократилась органически на 1.4% до 24,1 млрд руб., тогда как underlying EBITDA сократилась на 1.0% с учетом программы трансформации. Скорректированная EBITDA margin выросла до 37,6% год к году (на 0.5%).

Результаты деятельности ВымпелКом в 1q2017 в табличном виде выглядят так:

Компания не называет величину NPS, упоминая лишь о том, что он близок к показателям других участников рынка.

В отчете отмечается рост проникновения конвергентных услуг в абонентскую базу - до 617 тысяч пользователей.

Отдельно упомяну рост инвестиций в развитие сети - CAPEX (без учета расходов на лицензии) более, чем удвоился год к году! Это результат активного инвестирования ВымпелКом (наконец-то!) в развитие сети LTE в 1q2017. На выходе имеем декларируемый охват населения услугами - 59%. Доля капзатрат в доходах в 1q2017 выросла до 16,5%! Соответственно маржка денежного потока составила 21,8% по итогам 1q2017.

В долларах результаты выглядят симпатичнее

в рублях - не так красиво

Общий вывод - компания неплохо справляется со сложными для нее обстоятельствами: высоким уровнем конкуренции на российском телеком-рынке, влиянием сложной экономической ситуации в стране, негативной для России геополитической ситуации.

При этом компания, наконец, занялась активным инвестированием в 4G/LTE, что отвечает растущему спросу на мобильный ШПД и растущему числу пользователей мобильным ШПД в абонбазе компании. Во-многом это сопровождается каннибализацией доходов от мобильных голосовых услуг, но сходные процессы можно наблюдать и у конкурентов из Б3. Безусловно я не назову результаты квартала "блестящими", но и поводов для мрачных прогнозов, согласно представленным цифрам, нет.

Следующий квартал будет очень интересным - начинается эпоха полного аутсорса сети вендорам, что должно сделать стабильными и предсказуемыми расходы на развитие и эксплуатацию сети. Посмотрим, сумеет ли высвободившаяся энергия менеджмента и сокращение персонала за счет перевода инженерных подразделений на работу к вендорам, обеспечить рост прибыльности операций, а заодно и доходов оператора.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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