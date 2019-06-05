Телеком: Huawei поможет МТС в подготовке сети к запуску 5G

MForum.ru
05.06.2019,
Российских операторов не пугают неясные перспективы компании Huawei в связи с давлением, которое оказывает на бизнес этой компании политика США.
Вслед за ВымпелКом, смелый выбор в пользу Huawei в качестве поставщика решения 5G сделала и компания МТС.
Понятно, что теряя такие глобальные рынки, как США, Австралия и Япония, китайцы из Huawei экстренно пересматривают свою политику в Евразии, делая операторам весьма щедрые предложения. Но не сработает ли в этом случае пословица "скупой платит дважды"? Об этом мы узнаем позднее.
Подписание МТС-Huawei прошло сверхпафосно, в Кремле, в присутствии президентов РФ и Китая. Пока что контракт охватывает срок 2019-2020. В его рамках предусматривается внедрение технологий и решений 5G и IoT на действующей сети МТС, развитие коммерческой сети оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G.
Не озвучена сумма контракта, не названы регионы на которые распространяется контракт.
И еще чуть конкретнее, что предусматривает контракт:
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теги: телеком МТС 5G Huawei контракты
© Алексей Бойко,
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