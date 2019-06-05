Телеком: Huawei поможет МТС в подготовке сети к запуску 5G

05.06.2019, MForum.ru

Российских операторов не пугают неясные перспективы компании Huawei в связи с давлением, которое оказывает на бизнес этой компании политика США.

Вслед за ВымпелКом, смелый выбор в пользу Huawei в качестве поставщика решения 5G сделала и компания МТС.



Понятно, что теряя такие глобальные рынки, как США, Австралия и Япония, китайцы из Huawei экстренно пересматривают свою политику в Евразии, делая операторам весьма щедрые предложения. Но не сработает ли в этом случае пословица "скупой платит дважды"? Об этом мы узнаем позднее.



Подписание МТС-Huawei прошло сверхпафосно, в Кремле, в присутствии президентов РФ и Китая. Пока что контракт охватывает срок 2019-2020. В его рамках предусматривается внедрение технологий и решений 5G и IoT на действующей сети МТС, развитие коммерческой сети оператора до уровня 5G-ready, запуск тестовых зон и пилотных сетей 5G.



Не озвучена сумма контракта, не названы регионы на которые распространяется контракт.



И еще чуть конкретнее, что предусматривает контракт:





консультации по вопросам эффективного использования частотного спектра;

запуск гигабитных зон LTE с высокими скоростями доступа и емкостью сети;

развертывание сетей LTE-Evolution со сверхмалой задержкой;

запуск 5G-сетей для фиксированного беспроводного доступа;

запуск 5G NR на коммерческой сети МТС;

сотрудничество по вопросам развития 5G бизнес-кейса (Robot ARM);

внедрение IoT решений для промышленности, «умного города», ЖКХ, сельского хозяйства;

совместная подготовка и реализация сегмента сети 5G (с учетом распределения спектра);

реализация сценариев использования 5G (в т.ч. умный город, умное производство, беспилотный транспорт)

реализация тестовых зон с 5G-решениями на сложных инфраструктурных объектах (скоростные поезда, метрополитен, многоэтажные жилищные комплексы и т.п.).

Контракт не эксклюзивный, речь идет об отдельных регионах. МТС, конечно, сохранит и Ericsson в качестве поставщика решений 5G-ready, IoT и всего выше перечисленного. Но со шведами в Кремле заигрывать смысла не видят, поэтому подписание аналогичного соглашения пройдет где-нибудь на ПМЭФ, а не в присутствии президентов. Тем более, у Швеции и президента-то нет.





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теги: телеком МТС 5G Huawei контракты