Услуги: Билайн Бизнес запустил цифровую платформу - биллинг для автоматизации расчетов

17.11.2020, MForum.ru

Билайн Бизнес сообщает о выводе на рынок биллинга для автоматизации расчетов по модели SaaS. Платформа позволяет формировать счета для клиентов, принимать авансовые платежи, работать с задолженностями и автоматизировать процессы управления сервисом.

Подобным сервисам прочат хорошие перспективы в плане автоматизации бизнес-процессов и объединения различных систем в единую цифровую платформу.

Билайн Бизнес выступает системным интегратором, объединяя в рамках цифровой платформы:

платежные системы;

управление политикой скидок;

расчет маржинальности;

автоматизацию процессов работы с дебиторской задолженностью;

организацию отчетности;

загрузку данных в 1С.

Компании, у которых нет собственных отделов ИТ-разработок, могут воспользоваться услугами Билайн Бизнес по автоматизации всех бизнес-процессов на основе стека систем поддержки. Не понадобится даже подробное ТЗ, компания предоставит возможность выбора готовых сценариев.

Билайн Бизнес обещает, что решение подойдет SaaS- и IaaS-сервисам, операторам связи, провайдерам, добывающим, управляющим, сервисным и другим компаниям. Мощность облачного биллинга позволяет обслуживать до 50 млн клиентов. Среди опций - авансовые, кредитные и гибридные системы обслуживания, возможность использования различных единиц тарификации - минут, мегабайт, километров и т.д.

Система анализирует клиентское поведение и автоматизирует допродажи, формирует персональные приложения и поддерживает работы по удержанию клиентов. Новая услуга поможет контролировать уровень дебиторской задолженности, настраивая автоматические напоминания, списания и блокировку услуг. Управление функциональностями сервиса осуществляется через личный кабинет.

Биллинговая система интегрируется с внутренними сервисами бизнеса: CRM, IoT-платформами, системами управления бизнесом, а также с платежными системами.

Александр Попов, директор департамента по развитию фиксированного бизнеса и конвергентных решений ПАО «ВымпелКом»:

«Мы активно занимаемся развитием облачных технологий, видим большие перспективы этого направления и постоянно расширяем линейку облачных решений. Работая над созданием нового сервиса, команда Билайн Бизнес старалась предложить рынку продукт, подходящий всем – от стартапов до крупных компаний. В Облачном биллинге объединены инструменты, которые помогут нашим клиентам улучшить качество бизнес-процессов и предоставляемого сервиса. Для каждого мы готовим индивидуальное предложение: с этой целью выделяется бизнес-аналитик, детально изучающий компанию и ее потребности».

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пресс-релиз

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