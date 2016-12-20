Слухи: Появились «официальные» рендеры Nokia C1

20.12.2016, MForum.ru

Среди устройств, которые HMD Global выведет на рынок в 2017 году, роль флагмана отведена смартфону с индексом C1. Собственно эта новинка и стала героем качественных рендеров, появившихся в сети. Конечно, эти изображения больше похожи на концепт дизайна, нежели на реальное устройство. Но от этого менее интересными они не становятся.

Судя по изображениям, Nokia C1 порадует высоким соотношением площади экрана к площади передней панели. Стандартные для Android кнопки будут экранными, а прорезь разговорного динамика, закрытая декоративной решеткой, довольно длинной. Аналогичный элемент разместился и в нижней части передней панели. Возможно, речь идет о стереодинамиках. На боковых гранях размещены емкостные кнопки блокировки устройства, камеры и регулировки громкости. Камера, согласно последних тенденций, сдвоенная (источник упоминает о сочетании 12 и 16 Мп сенсоров дополненных тройной светодиодной вспышкой). Аппаратная платформа Nokia C1 включает в себя чипсет Snapdragon 830, 4 Гб ОЗУ, 32/64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3210 мАч. Естественно в наличии порт USB Type C и привычный аудиоразъем. ОС - Android 7.1. Интересно, имеет ли приведенное на рендерах изображение Nokia C1 к реальности или нет?

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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