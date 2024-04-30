Анонсы: HMD готовится представить 4 новых фичефона

MForum.ru
30.04.2024,
HMD готовится переосмыслить еще один классический телефон Nokia – Nokia 3210 – и показала тизер на мероприятии в Кении (мероприятие было посвящено трио HMD Pulse под собственным брендом).
Несмотря на то, что модель 3210 не имеет легендарного статуса (в отличии своего преемника в лице Nokia 3310) она все же стала знаковым устройством для финской компании. Представленный в 1999 году, это был первый телефон для массового рынка с внутренней антенной.
Однако, изображенный на фото Nokia 3210 (2024) совсем не похож на оригинал, дизайн гораздо ближе к переосмысленному Nokia 6310 (2024). Да и сама HMD описывает новую модель как «сочетание современного редизайна с ретро-интерфейсом». Зато, как и в оригинале, в телефоне есть игра «Змейка».
Nokia 3210 / Nokia 3210 (2024) / Nokia 6310 (2024)
Кроме того, HMD также поделилась изображением трех функциональных телефонов, не имеющих легендарных предков: Nokia 215 4G, Nokia 225 4G и Nokia 235 4G. Что интересно, название «Nokia 215» раньше использовалось дважды — один раз в 2015 году и один раз в 2020 году. В тоже время название «Nokia 235» является совершенно новым.
Изображения раскрывают некоторые основные детали: 215 и 235 получили 2,8-дюймовые IPS-дисплеи, но у 235 есть 2-мегапиксельная камера, тогда как у 215 ее нет. Модель 225 имеет меньший 2,4-дюймовый IPS-дисплей и 2-мегапиксельную камеру.
Также обратим внимание на то, что теперь внизу находится логотип HMD, а не просто логотип Nokia. Кроме того, несмотря на то, что эти изображения были показаны на мероприятии HMD и повторно опубликованы в соцсети X, а сейчас данных постов нет, значит HMD еще не совсем готова представить новинки официально.
© Антон Печеровый,
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