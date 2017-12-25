Слухи: Sony H8266 станет первым смартфоном линейки Xperia с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти

MForum.ru
25.12.2017,
Известно, что на MWC 2018 (Всемирный мобильный конгресс) компания Sony представит свой первый смартфон на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 845. В имевших место «утечках» устройство фигурировало под именем H8216, однако есть и другой вариант – H8266.
Согласно попавших в сеть данных, Sony H8266 будет оснащено 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Для смартфонов компании Sony использование столь больших объемов памяти встречается впервые. Кроме того, будет вариант с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также в активе Sony H8266 ожидаются чипсет Snapdragon 845, 5,48-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 3210/3240 мАч, защита от влаги по классу IP65/IP68 и ОС Android 8.1. Кроме того, в активе новинки ожидается сдвоенная тыловая камера. Одним словом, есть все основания надеяться, что на Всемирном мобильном конгрессе компания Sony сможет порадовать отличными устройствами.
© Антон Печеровый,
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