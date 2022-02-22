Анонсы: Начались продажи Doogee V20

22.02.2022, MForum.ru

Китайская компания Doogee начала продажи смартфона V20. Новинка выполнена в традиционном для этого производителя форм-факторе защищенного устройства (IP68/IP69K, MIL-STD-810G,).

Впрочем, есть и интересные особенности - на задней панели Doogee V20 разместился 1,05-дюймовый дисплей.

Спецификации Doogee V20 включают в себя 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением FullHD+ с защитным стеклом Corning Gorilla Glass, чипсет Dimensity 700, строенную тыловую камеру (основной – 64 Мп, 20 Мп IMX350 для ночной съемки, 8 Мп широкоугольная), 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Объем ОЗУ – 8 Гб, встроенной памяти – 256 Гб. Также отметим поддержку NFC. ОС - Android 11.0. Цена - $300.