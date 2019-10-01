Анонсы: DOOGEE N100 – бюджетный смартфон с премиальным позиционированием и АКБ 10 000 мАч

MForum.ru
01.10.2019,
В продаже появился смартфон DOOGEE N100, который, по мнению производителя, может превратиться в «главного претендента на роль лучшего бюджетного смартфона 2019 года с максимумом премиальных функций». Кроме того, пресс-релиз называет новинку «футуристичный флагманский смартфон».
Технически речь идет об аппарате с 5,99-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080 х 2160 точек, чипсете MTK Helio P23 дополненном 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (+карты microSD), 8 Мп фронтальной камерой и ОС Android 9.0 Pie. В качестве ключевых особенностей новинки акцент сделан на связку 21 Мп и 8 Мп камер на задней панели, а также батарею емкостью 10000 мАч. К сожалению, пресс-релиз умалчивает о весе устройства. Цена - $159,99 (ориентировочно 10395 рублей).
© Антон Печеровый,
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