Анонсы: DOOGEE N100 – бюджетный смартфон с премиальным позиционированием и АКБ 10 000 мАч

01.10.2019, MForum.ru

В продаже появился смартфон DOOGEE N100, который, по мнению производителя, может превратиться в «главного претендента на роль лучшего бюджетного смартфона 2019 года с максимумом премиальных функций». Кроме того, пресс-релиз называет новинку «футуристичный флагманский смартфон».

Технически речь идет об аппарате с 5,99-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1080 х 2160 точек, чипсете MTK Helio P23 дополненном 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти (+карты microSD), 8 Мп фронтальной камерой и ОС Android 9.0 Pie. В качестве ключевых особенностей новинки акцент сделан на связку 21 Мп и 8 Мп камер на задней панели, а также батарею емкостью 10000 мАч. К сожалению, пресс-релиз умалчивает о весе устройства. Цена - $159,99 (ориентировочно 10395 рублей).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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