Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99

MForum.ru
16.01.2019,
Компания Doogee анонсировала смартфон Y8. Отличительная особенность этой новинки — сочетание низкой цены с 6,1-дюймовым дисплеем с каплевидным вырезом. Диагональ экрана Doogee Y8 составляет 6,1 при разрешении HD+ с соотношением сторон 19:9. Экран новинки занимает 89,9% площади передней панели.
Внутри Doogee Y8 нашлось место для чипсета MediaTek MT6739, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, сдвоенной тыловой камере (8+5 Мп), фронтальной камере разрешением 5 Мп, а также аккумулятору емкостью 3400 мАч. Также отметим, что программной основой новинки является Android 9 Pie. Цена $69,99 является промо, после завершения акции Doogee Y8 будет стоит на $20 дороже.
© Антон Печеровый,
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