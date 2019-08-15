Анонсы: Doogee N20 – смартфон со строенной камерой за $100

MForum.ru
15.08.2019,
Китайская компания Doogee специализируется на выпуске смартфонов с интересным соотношением цены и возможностей. Не стал исключением и Doogee N20, который оснастили строенной тыловой камерой в конфигурации с основным 16 Мп сенсором и двумя 8 Мп. Разрешение фронтальной камеры Doogee N20 также составляет 16 Мп.
Остальные спецификации Doogee N20 включают в себя чипсет MediaTek Helio P23, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 6,3-дюймовый дисплей с каплевидным вырезом и разрешением FullHD+, а также аккумулятор емкостью 4350 мАч с быстрой зарядкой 5В/2А. Также в наличии дактилоскопический сенсор на задней панели. Прием предзаказов начнется 19 августа, первые покупатели получат бонусы в виде наушников.
© Антон Печеровый,
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