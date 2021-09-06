Анонсы: Смартфон Doogee X93 и умные часы CS2 дебютировали на AliExpress

MForum.ru
06.09.2021,
Начались продажи сверхбюджетного смартфона Doogee X93, который появился на AliExpress всего за $53,79. Смартчасы CS2 также получили скромный ценник в $18,79.
Спецификации Doogee X93 включают с себя 6,1-дюймовый дисплей разрешением HD+, чипсет MediaTek MT6580, 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти (+microSD до 256 Гб), тыловую камеру с основным 8 Мп сенсоров и 2 Мп вспомогательными и АКБ емкостью 4350 мАч. Ценник $53,79 действует на первый 100 устройств, далее цена составит 68,89 долларов. Doogee X93 доступен в синем Navy Blue, зеленом Mint Green и сером Achor Grey.
Умные часы Doogee CS2 поставляются с аккумулятором емкостью 300 мАч, который обеспечивает 15 дней работы в режиме ожидания. Новинка поддерживает 24 спортивных режима, включая велоспорт, настольный теннис, бадминтон, скайпинг, футбол, ходьбу и т. Д. Кроме того, в нем есть монитор сердечного ритма, точный подсчет шагов, руководство по дыханию, управление музыкой и другие стандартные функции. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0, новинка совместима с Android и iOS. Стандартная цена Doogee CS2 - $24,79.
© Антон Печеровый,
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