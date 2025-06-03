Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10

03.06.2025, MForum.ru

Если верить слухам, Infinix работает над Smart 10, смартфоном начального уровня с поддержкой только 4G-сетей. Анонс устройства ожидается в ближайшее время, а пока в сеть попали его рендеры и некоторые спецификации.

Согласно утечке, Infinix Smart 10 будет оснащен 6,67-дюймовым HD+ LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт.

Основой аппаратной части Infinix Smart 10 станет Unisoc T615 SoC в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка получит сдвоенную тыловую камеру (8 МП + 2 МП) и 8 МП фронтальную камеру.

Infinix Smart 10 работает под управлением Android 15 Go Edition с оболочкой XOS 15.1.0 от Infinix поверх него. Новинка также получит динамика и сохранит разъем для наушников 3,5 мм. Данных о дате анонса и цене пока нет. Но, судя по спецификациям, устройство должно быть достаточно бюджетным.