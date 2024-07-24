Анонсы: Nubia Z60S Pro с улучшенной камерой представлен официально

MForum.ru
24.07.2024,
Nubia Z60S Pro является прямым преемником Z50S Pro, сохраняя ключевые характеристики прошлогодней модели. Однако есть и важные улучшения. В частности изменения в основной 35-миллиметровой камере, которая оснащена сенсором большего размера.
Экран Nubia Z60S Pro аналогичен прошлогодней модели – 6,8-дюйма, AMOLED, разрешение FHD, частота обновления 120 Гц. В основе Nubia Z60S Pro лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и хранилищем емкостью 1 ТБ. За автономность отвечает АКБ емкостью 5100 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт.
Камера Nubia Z60S Pro включает в себя сенсоры: основной 50 Мп (f/1.6, 35mm (standard), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS), 8 Мп с теле- фото объективом (f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.4", 1.0µm, PDAF, OIS, optical zoom) и 50 Мп ультраширокоугольный (f/2.0, 13mm, 125˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, AF). Фронтальная камера – 16 Мп.
Впрочем, аппаратные улучшения не главное - Nubia добавляет новые функции искусственного интеллекта, включая Magic Eraser, алгоритм звездного неба и сверхширокий киноформат 65:24.
Nubia Z60S Pro доступен в трех цветах: черном, белом и Aqua по цене от 569 долларов США/669 евро/569 фунтов стерлингов. Предварительные заказы начинаются сегодня, а старт продаж запланирован на 12 августа.
© Антон Печеровый,
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