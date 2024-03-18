Слухи: Huawei Band 9 появился в продаже в апреле

MForum.ru
18.03.2024,
Прошел почти год с момента анонса Huawei Band 8, и компания намекнула, что скоро появится Band 9. Анонс новинки, вероятно, состоится одновременно с FreeLace Pro 2. И если новая утечка верна, то оба устройства поступят в продажу в апреле.
В сети уже появилось множество официальных изображений Huawei Band 9 в высоком разрешении. Модельный номер новинки KIM-B19, кодовое название «Kimi», а само устройство практически идентично своему предшественнику. И для Huawei Band это норма, напомню, Band 8 тоже особо не отличался от своего предшественника.
Huawei Band 9 по-прежнему оснащен 1,47-дюймовым сенсорным дисплеем AMOLED с разрешением 368x194 пикселей и встроенным аккумулятором емкостью 180 мАч. Устройство допускает погружение в воду на глубину до 50 метров и поддерживает Bluetooth и Wi-Fi. Не изменится и цена, которая составит 59 евро.
Основное изменение связано с цветовой гаммой модели. По данным источника, запланировано пять цветов: черный, синий, белый, желтый и розовый. Также будут доступны новые ремешки, в том числе текстильный, входящий в комплект синего браслета Band 9.
Кроме того, в тизере Band 9 компания Huawei пообещала «новую эру моды на запястья и улучшения функций сна», а значит можно рассчитывать на некоторые новые функции в программной части устройства.
© Антон Печеровый,
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