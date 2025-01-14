Анонсы: Huawei Band 9 представлен официально

MForum.ru
14.01.2025,
Huawei представила Huawei Band 8 в Индии в июле 2024 года, предложив элегантное и многофункциональное носимое устройство. Теперь пришла очередь Huawei Band 9, ориентированного как на любителей фитнеса, так и на пользователей умных аксессуаров.
Huawei Band 9 оснащен 1,47-дюймовым сенсорным дисплеем HD 2.5D AMOLED разрешением 194×368 пикселей, плотностью пикселей 282ppi и поддержкой режима Always-on. Фитнес-трекер оснащен 9-осевым датчиком IMU, включая акселерометр, гироскоп и магнитометр, а также оптическим датчиком сердечного ритма и датчиком внешней освещенности.
Для мониторинга здоровья Band 9 предлагает Huawei TruSeen 5.5 для отслеживания частоты сердечных сокращений, HUAWEI TruSleep 4.0 для расширенного отслеживания сна и HUAWEI TruRelax для управления стрессом. Женщины также могут воспользоваться функцией отслеживания менструального цикла.
Huawei Band 9 поддерживает 100 режимов тренировок с автоматическим определением четырех распространенных упражнений. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 (совместимым с Android 8.0 и выше, а также iOS 13.0 и выше).
Huawei Band 9 водонепроницаем до 5 АТМ, что делает его пригодным для плавания и занятий подводным плаванием на глубине до 50 метров. Дополнительные интеллектуальные функции включают управление музыкой, удаленную работу камеры, быстрые ответы на сообщения и оповещения о входящих вызовах. Несмотря на тонкую и легкую конструкцию (43,45 × 24,86 × 8,99 мм, вес 14 г), Band 9 обеспечивает до 14 дней работы от аккумулятора с быстрой зарядкой, достигая полной емкости всего за 45 минут.
Хотя официальная цена Huawei Band 9 в Индии составляет 5999 рупий, в период предварительного заказа (до 17 января) он доступен по сниженной цене 3999 рупий. На Flipkart новинка предложена в черном, розовом, белом и желтом цветах. После периода предварительного заказа Band 9 также появится на Amazon.
© Антон Печеровый,
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