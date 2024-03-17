Спутниковая связь: FCC разрешила SpaceX задействовать E-band

MForum.ru
17.03.2024,
Как сообщает Nextbigfuture, FCC разрешила SpaceX Starlink использовать E-band. Это обеспечит примерно вчетверо большую пропускную способность линков земля-космос и космос-земля, чем до сих пор.
FCC разрешила SpaceX задействовать диапазоны частот 71,0 - 76,0 ГГц (космос-Земля) и 81,0 - 86,0 ГГц (Земля-космос) для работы 7500 спутников Starlink Gen2. Соответствующую заявку SpaceX подавала в июне 2020 года. По данным специалиста по слежению за космическими кораблями и астрофизика Джонатана Макдауэлла, в настоящее время на орбиту выведено около 1900 спутников Starlink Gen2, около 2/3 этих спутников значительно больше и мощнее, чем спутники Gen1. В дальнейшем, как ожидается, появятся еще более мощные спутники, которые будет доставлять на орбиту SpaceX Starship.
Текущая версия спутника V2 Starlink (Gen 2) в момент запуска весит примерно 800 кг, что почти в 3 раза больше, чем у спутников Gen 1 с их 260 кг. Версия 2 mini имеет размах солнечных панелей примерно 30-40 м в разложенном виде. Полноразмерные спутники Starlink Gen 2 или Gen 3, как ожидается, будут весить около 4 тонн, а размах панелей будет достигать 60 м.
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Выделение оператору полос сразу 2*5 ГГц - нерядовое решение. Но когда речь идет о системе, способной потенциально обслуживать от десятков до сотен миллионов абонентов сотовой связи, как в режиме D2C, так и в режиме подключения через спутниковую группировку сайтов сотовой связи 5G/6G, такие назначения уже не должны удивлять.
Что можно сказать про E-band?
Частоты диапазона 4мм (E-band) отличает высокое затухание сигнала в атмосфере Земли за счет взаимодействия электромагнитного излучения с молекулами кислорода, водяных паров, углекислого газа и азота, но при использовании хороших антенн на спутниковых платформах это не будет проблемой, прежде всего, за счет использования антенн с большой апертурой и узконаправленных лучей. Сложнее обеспечить качественную работу аплинка. Кроме того, современные смартфоны не поддерживают E-band. Но, в дальнейшем, вероятно, новые модели смартфонов постепенно получат такую поддержку. На сегодня решения для E-band дороже решений для более распространенных в использовании Ka-band, но постепенно ситуация будет выравниваться в пользу удешевления E-band. Еще одно интересное свойство E-band, в этом диапазоне можно очень точно определять местоположение объектов на поверхности Земли.
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теги: спутниковая связь FCC частоты SpaceX Starship
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