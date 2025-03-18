Анонсы: Vivo V50 Lite 4G оснастили аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт

18.03.2025, MForum.ru

Смартфон Vivo V50 Lite 4G, который ранее становился героем различных утечек, представлен официально. Новинка анонсирована Vivo Türkiye и уже доступна в интернет-магазине бренда.

Как и предсказывали слухи, Vivo V50 Lite 4G получил 6,77-дюймовый AMOLED (разрешение FHD+, частота обновления 120 Гц) с размещенной в вырезе экрана 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Устройство имеет класс защиты IP65 от воды и пыли, также «военный класс защиты от падений» в рамках требований MIL-STD-810H.

Аппаратная часть Vivo V50 Lite 4G построена на базе Qualcomm Snapdragon 685 в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти. Программное обеспечение – Funtouch OS 15 на базе Android 15.

На задней панели Vivo V50 Lite 4G находится 50-мегапиксельная основная камера (IMX882), к которой присоединяется 2-мегапиксельная камера для эффекта боке. Емкость аккумулятора 6500 мАч, он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт.

Vivo V50 Lite 4G выпускается в золотом и черном цветах. Стоимость единственной комплектации 8/256 ГБ составляет 18 999 турецких лир (518 долларов США), в комплект входят бесплатные наушники TWS.