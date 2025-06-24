Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально

MForum.ru
24.06.2025,
Компания Vivo официально представила на Тайване компактный смартфон Vivo X200 FE. Он оснащен 6,31-дюймовым AMOLED- дисплеем, тремя 50 Мп камерами и аккумулятором емкостью 6500 мАч. Причем, все это помещено в корпус шириной чуть менее 72 мм и высотой 151 мм.
Vivo X200 FE оснащен 6,31-дюймовым дисплеем AMOLED (FHD + 120 Гц) со встроенным сканером отпечатков пальцев и 50-мегапиксельной камерой для селфи. Точные размеры X200 FE составляют 150,83 x 71,76 x 7,99 мм, а вес - 186 граммов. Он обладает классами защиты от воды и пыли IP68 и IP69.
Одной из наиболее впечатляющих особенностей Vivo X200 FE является аккумулятор. В Vivo установлена огромная кремнийуглеродная батарея емкостью 6500 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. Согласно внутренним тестам vivo, заряда аккумулятора хватит на более чем 25 часов просмотра YouTube и 9,5 часов игр. Полная зарядка займет всего 57 минут.
Vivo X200 FE работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 9300+, дополненным 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 3.1. Программное обеспечение – Funtouch OS 15 на базе Android 15.
На задней панели Vivo X200 FE расположены три 50-мегапиксельные камеры с оптикой Zeiss. Основной сенсор 50 Мп (IMX921) с диафрагмой f/1.88 и OIS. Вспомогательные 1/2-дюймовый 50-мегапиксельный призменный перископ (IMX882) с диафрагмой f/2,65 и сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп.
Vivo vivo X200 FE поставляется в черном, розовом, желтом и синем цветах. Информации о ценах и доступности пока нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru