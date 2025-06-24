Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально

24.06.2025, MForum.ru

Компания Vivo официально представила на Тайване компактный смартфон Vivo X200 FE. Он оснащен 6,31-дюймовым AMOLED- дисплеем, тремя 50 Мп камерами и аккумулятором емкостью 6500 мАч. Причем, все это помещено в корпус шириной чуть менее 72 мм и высотой 151 мм.

Vivo X200 FE оснащен 6,31-дюймовым дисплеем AMOLED (FHD + 120 Гц) со встроенным сканером отпечатков пальцев и 50-мегапиксельной камерой для селфи. Точные размеры X200 FE составляют 150,83 x 71,76 x 7,99 мм, а вес - 186 граммов. Он обладает классами защиты от воды и пыли IP68 и IP69.

Одной из наиболее впечатляющих особенностей Vivo X200 FE является аккумулятор. В Vivo установлена огромная кремнийуглеродная батарея емкостью 6500 мАч, которая поддерживает зарядку мощностью 90 Вт. Согласно внутренним тестам vivo, заряда аккумулятора хватит на более чем 25 часов просмотра YouTube и 9,5 часов игр. Полная зарядка займет всего 57 минут.

Vivo X200 FE работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 9300+, дополненным 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 3.1. Программное обеспечение – Funtouch OS 15 на базе Android 15.

На задней панели Vivo X200 FE расположены три 50-мегапиксельные камеры с оптикой Zeiss. Основной сенсор 50 Мп (IMX921) с диафрагмой f/1.88 и OIS. Вспомогательные 1/2-дюймовый 50-мегапиксельный призменный перископ (IMX882) с диафрагмой f/2,65 и сверхширокоугольный сенсор разрешением 8 Мп.

Vivo vivo X200 FE поставляется в черном, розовом, желтом и синем цветах. Информации о ценах и доступности пока нет.