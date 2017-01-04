Статистика: В Новогодние праздники абоненты «Билайн» предпочли интернет звонкам и SMS

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Статистика: В Новогодние праздники абоненты «Билайн» предпочли интернет звонкам и SMS

04.01.2017, MForum.ru

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ПАО «ВымпелКом» проанализировал работу сети в Новогодние каникулы.

В наступившем 2017 году интернет-трафик по популярности обогнал звонки и SMS.

· Среднесуточный трафик передачи данных в праздничные дни (с 01.01 по 08.01) составил свыше 3000 ТБайт, что на 36% больше аналогичного показателя прошлого года.

· Лидером по доле 4G трафика, стали Москва и Санкт-Петербург, где через сети 4G прошло соответственно по 50% и 40% от общего трафика сети.

Показатели голосовых вызовов, наоборот, не смогли достичь прошлогодних результатов.

· Абоненты «Билайн» совершили 943 миллиона вызовов с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года включительно. В прошлом году этот показатель превысил 1 миллиард звонков. Однако в первый день 2017 года объем голосового трафика сравнялся с прошлогодними показателями.

· Голосовой трафик в первый час Нового года на 8,1% превысил час наибольшей нагрузки обычной рабочей недели.

· Больше всего звонков было совершено в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Краснодаре и Барнауле. В первый час Нового года в этих регионах клиенты «Билайн» суммарно разговаривали около 403 тысяч часов. За весь день 1 января 2017 года этот показатель достиг 3,9 миллиона часов.

Стоит отметить, что количество SMS-поздравлений также уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

· 31 декабря 2016 года было отправлено 100 миллионов SMS-сообщений, что на 25 миллионов меньше чем годом ранее. Однако по сравнению с обычным днем количество исходящих SMS выросло более чем в 3 раза.

· Желающие поздравить друг друга в ночь с 0 до 5 часов утра отправили 24 миллиона SMS, а пиковый показатель, традиционный для первого часа года, достиг 13 миллионов SMS-сообщений.

· Более 46 миллионов SMS было отправлено российскими абонентами «Билайн» 7 января 2017 года.

· 7.8 млн SMS в первый час 2017 года отправили Клиенты «Билайн» в Московском регионе. Количество отправленных SMS выросло в 6.5 раз по сравнению с обычным днем. Всего на протяжении Новогодних каникул в сети «Билайн» Московского региона было передано более 195.5 миллионов SMS.

В период Новогодних каникул сеть «Билайн» продемонстрировала высокую надежность во всех регионах России. Специалисты компании провели работы по увеличению ёмкости и пропускной способности сети, расширили каналы, а также протестировали порядок действий в условиях максимальной нагрузки. Кроме того, в праздничные дни круглосуточно работали оперативные бригады технических специалистов «Билайн».

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теги: "новогодние нагрузки"

© MForum.ru , пресс-релиз "ВымпелКом"

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