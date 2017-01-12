Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок

MForum.ru

Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок

12.01.2017, MForum.ru

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Представители компании HMD Global объявили, что анонс новых устройств под брендом Nokia, включая флагманский Nokia 8, состоится 26 февраля. Тогда же будет объявлено о доступности Nokia 6 за пределами Китая. Выбор даты не случаен - анонс запланирован на день до начала Всемирного мобильного конгресса (MWC).

Слухи: 26 февраля Nokia предоставит целый ряд новинок

В части спецификаций Nokia 8 известно о чипсете Qualcomm Snapdragon 835 и 5,7-дюймовом дисплее разрешением QHD (2560 х 1440 точек). Как утверждают источники, экран Nokia 8 будет выполнен по технологии SuperAMOLED, но в отличие от многих последних новинок, изогнутого экрана в Nokia 8 ждать не стоит. Зато одновременно с топовым устройством может быть представлен его более доступный вариант на базе Snapdragon 821. Предполагаемая фоточасть Nokia 8 включает в себя 24 Мп тыловую камеру с поддержкой OIS и super EIS, а также 12 Мп камеру на передней панели. Что касается объема встроенной памяти, то Nokia 8 будет доступен в двух вариантах с 64 и 128 Гб встроенной памяти. Причем в обоих случаях для увлечения объема встроенной памяти можно воспользоваться картами microSD. Работать новинка будет под управлением Android 7.0 Nougat.

Слухи: 26 февраля Nokia предоставит целый ряд новинок

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com, gizmochina.com

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