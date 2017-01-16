MForum.ru
16.01.2017,
Компания Huawei официально анонсировала смартфон P8 Lite (2017), который на ряде рынков будет продаваться под именем P9 Lite (2017). Подобный дуализм названия выглядит несколько странно, особенно на фоне грядущего анонса линейки P10. Впрочем, от этого устройство не становится менее интересным.
Внешне новинка напоминает Honor 8, ее основные спецификации включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Kirin 655, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Разрешение основной камеры – 12 Мп (апертура f/2.0), фронтальной – 8 Мп. Программная составляющая новинки – Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0. Ожидаемая цена Huawei P8 Lite (2017) на евпропейском рынке – 249 евро, начало продаж намечено на конец января.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
12.01. [Краткие новости] LTE-A: Vodafone Romania, Румыния, официально запустил LTE-A / MForum.ru
09.01. [Новости компаний] 5G: Частоты для сетей 5G в Европе. Взгляд GSA / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru
29.12. [Новинки] Анонсы: UMiDIGI Z Pro – первый смартфон с чипом MediaTek и 26 Мп камерой / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru
11.01. [ПО] Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1% / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru
10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru
09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru
06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru
06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru
05.01. [Новинки] Анонсы: HomTom HT20 – крепкий смартфон с защитой IP68 / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: Alcatel A3 XL – новый «бюджетный премиум» / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ZTE Blade V8 Pro – ответ Honor 6X / MForum.ru
05.01. [Новинки] CES 2017: ASUS Zenfone AR – Tango-смартфон для виртуальной и дополненной реальности / MForum.ru
04.01. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 представлен официально / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Samsung Galaxy A3, A5 и А7 представлены официально / MForum.ru