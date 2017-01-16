Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально

16.01.2017, MForum.ru

Компания Huawei официально анонсировала смартфон P8 Lite (2017), который на ряде рынков будет продаваться под именем P9 Lite (2017). Подобный дуализм названия выглядит несколько странно, особенно на фоне грядущего анонса линейки P10. Впрочем, от этого устройство не становится менее интересным.

Внешне новинка напоминает Honor 8, ее основные спецификации включают в себя 5,2-дюймовый дисплей разрешением 1920х1080 точек, чипсет Kirin 655, 3 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Разрешение основной камеры – 12 Мп (апертура f/2.0), фронтальной – 8 Мп. Программная составляющая новинки – Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.0. Ожидаемая цена Huawei P8 Lite (2017) на евпропейском рынке – 249 евро, начало продаж намечено на конец января.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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