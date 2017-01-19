Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально

19.01.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания Vivo официально представила смартфон V5 Plus, представляющий собой обновление прошлогодней модели Vivo V5. Относительно исходной модели новинка получила довольно много улучшений, включая сдвоенную фронтальную камеру.

Фронтальная камера Vivo V5 Plus представляет собой сочетание 20 Мп основного модуля IMX376(сенсор 1/2.78", апертура f/2.0, 5-линзовый объектив) и 8 Мп модуля используемого для получения информации о глубине сцены. Таким образом, фронтальная камера Vivo V5 Plus позволяет делать сэлфи с ярко выраженным эффектом Бокэ и менять фокус на уже сделанных снимках. Апертура объектива вспомогательной камеры также f/2.0. Основная камера новики стандартная, 16 Мп с апертурой f/2.0 и записью 4К-видео.

Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально

Диагональ дисплея Vivo V5 Plus – 5,5-дюйма, разрешение 1920х1080 точек. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло Gorilla Glass 5, задняя панель металлическая. Аппаратная платформа новинки построена на базе чипсета Snapdragon 625 дополненного 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также можно отметить аудиотракт на базе Hi-Fi-чипа AK4376. Емкость аккумулятора – 3160 мАч. Габаритные размеры Vivo V5 Plus – 152,58x74x7,26 мм, вес 158,6 г. ОС – Funtouch OS 3.0 основанная на Android 6.0 Marshmallow. В ближайшее время новинка появится в Индии и ряде других стран.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

02.12. [Новинки]  Это интересно: ТОП10 производительных смартфонов по версии AnTuTu / MForum.ru

17.11. [Новости компаний] LTE-B: LTE-Broadcast все никак не взлетает - есть ли перспективы? / MForum.ru

17.11. [Новинки]  Анонсы: Vivo Xplay 6 с изогнутым дисплеем получил чипсет Snapdragon 820 и 6 Гб ОЗУ / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Vivo X9 и X9 Plus со сдвоенными сэлфи-камерами представлены официально / MForum.ru

15.11. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 – смартфон с MediaTek MT6750 и 20 Мп камерой за $265 / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Сегодня 00:13 ABloud Тема: Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах на 15 января 2017 года (обновляемый список всех сетей ... (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 22 23 24 25 26)
Краткие новости LTE в России "с полей". Официально не подтверждены. "Летай" в Татарстане расширил полосу на B3 до 10 МГц. Канал 1876. Мегафон запустил B3 в Саратовской области. Канал 1600, полоса 5 ...
Вчера 22:43 RealZukan Тема: Почему нагреваются смартфоны?
Интересно)
Вчера 22:43 RealZukan Тема: Смартфоны Wileyfox Swift
Ой не знаю я люблю самсунги и они меня в поле устраивают.
Вчера 22:42 RealZukan Тема: Смартфон с емкой АКБ
Посмотрите Мейзу!
Вчера 22:41 RealZukan Тема: Как разблокировать флэш-карту (microSD) на телефоне Nokia? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15)
Да все эти траблы с флешками мне очень знакомы у меня и глючили и просто ломались. Могу вас обрадовать только тем что почти все можно отремонтировать и главное восстановить информацию. Вот есть ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-S5830

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Samsung GT-S5230

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C3322

Nokia 515

Samsung SM-G900 Galaxy S5

LG G3S D724

Samsung GT-S6802 Galaxy Ace Duos

Nokia X2 Dual SIM

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3200

Samsung GT-S6312 Galaxy Young Duos

Nokia 6280

Philips W732

Samsung GT-I9500 Galaxy S4

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung GT-S5380 Wave Y

HTC Desire 620G dual sim

Sony Ericsson XPERIA X3

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2232

Nokia Asha 311

Nokia 2700 classic

Samsung SGH-X210

Philips W832

Samsung SM-G130H Galaxy Young 2

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-i5800 Galaxy 3

Nokia 3310

Samsung GT-S5310 Galaxy Pocket Neo

Nokia 225

Alcatel OT-2004C

Nokia 6300

Nokia 6700 classic

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia N8

Samsung GT-S7572 Galaxy Trend II Duos

Новые описания

Новости

19.01. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Note 4 на базе Snapdragon 625 / MForum.ru

19.01. [Новинки] Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Nokia P1 может быть представлен на MWC 2017 / MForum.ru

18.01. [Новинки] Анонсы: LG X300 с 5-дюймовым дисплеем 720p, Snapdragon 425 и Android 7.0 Nougat представлен официально / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S8 и S8 Plus – компактные смартфоны с большими экранами / MForum.ru

17.01. [Новинки] Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Sony G3112 и G3221 будут построены на базе MediaTek Helio / MForum.ru

16.01. [Новинки]  Анонсы: Huawei P8 Lite (2017) / P9 Lite (2017) представлен официально / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Защищенные смартфоны AGM X2/X2 Pro получат топовые спецификации / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Play – идеальный «середнячок» для поклонников бренда / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: HTC U Ultra – смартфон с двойным экраном / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: 26 февраля Nokia предоставит несколько новинок / MForum.ru

11.01. [ПО] Это интересно: Доля Android Nougat стремится к 1% / MForum.ru

11.01. [Новинки] Анонсы: О релизе HTC Desire 650 объявлено за 2 дня до главного события / MForum.ru

10.01. [Технологии] Компоненты: LG Display анонсировала дисплей разрешением QHD + (1440х2880 точек) / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: ASUS Zenfone Pegasus 3S – емкий аккумулятор и Android 7.0 из коробки / MForum.ru

09.01. [Новинки] Анонсы: HMD Global официально представила смартфон Nokia 6 / MForum.ru

06.01. [Новинки] Слухи: 12 января компания HTC может представить сразу 3 новых смартфона / MForum.ru

06.01. [Новинки] Анонсы: Meizu Panda Hand Warmer согреет руки владельца / MForum.ru

05.01. [Новинки] CES 2017: Камера Asus ZenFone 3 Zoom поддерживает 2,3-кратное увеличение / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: