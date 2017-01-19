Анонсы: Vivo V5 Plus со сдвоенной фронтальной камерой представлен официально

19.01.2017, MForum.ru

Компания Vivo официально представила смартфон V5 Plus, представляющий собой обновление прошлогодней модели Vivo V5. Относительно исходной модели новинка получила довольно много улучшений, включая сдвоенную фронтальную камеру.

Фронтальная камера Vivo V5 Plus представляет собой сочетание 20 Мп основного модуля IMX376(сенсор 1/2.78", апертура f/2.0, 5-линзовый объектив) и 8 Мп модуля используемого для получения информации о глубине сцены. Таким образом, фронтальная камера Vivo V5 Plus позволяет делать сэлфи с ярко выраженным эффектом Бокэ и менять фокус на уже сделанных снимках. Апертура объектива вспомогательной камеры также f/2.0. Основная камера новики стандартная, 16 Мп с апертурой f/2.0 и записью 4К-видео.

Диагональ дисплея Vivo V5 Plus – 5,5-дюйма, разрешение 1920х1080 точек. Для защиты экрана используется 2,5D-стекло Gorilla Glass 5, задняя панель металлическая. Аппаратная платформа новинки построена на базе чипсета Snapdragon 625 дополненного 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Также можно отметить аудиотракт на базе Hi-Fi-чипа AK4376. Емкость аккумулятора – 3160 мАч. Габаритные размеры Vivo V5 Plus – 152,58x74x7,26 мм, вес 158,6 г. ОС – Funtouch OS 3.0 основанная на Android 6.0 Marshmallow. В ближайшее время новинка появится в Индии и ряде других стран.