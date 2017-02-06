Слухи: стали известны цены и подробности о Huawei P10 и P10 Plus

MForum.ru
06.02.2017,
Известно, что анонс смартфонов Huawei P10 и P10 Plus ожидается в нулевой день MWC 2017. Впрочем, многие подробности об этих устройствах уже не являются секретом.
Если верить слухам, новинки будут построены на базе чипсета HiSilicon Kirin 965, оснащены 4/6 Гб ОЗУ и 32/64/128 Гб встроенной памяти. Ожидаемая диагональ дисплея – 5,5 дюймов, разрешение 1440х2560 точек. При этом в Huawei P10 Plus он будет закругленным. Фоточасть будет включать в себя сдвоенную 12 Мп камеру на задней панели и 8 Мп фронтальную камеру. Цена версии с 4 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти составит 3488 юаней, вариант 4+64 Гб оценен в 4088 юаней, а за топовую версию с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти придется заплатить 4688 юаней. Huawei P10 Plus будет доступен в версии 4+64 Гб (4688 юаней) и 6+128 Гб (5688 юаней).
© Антон Печеровый,
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