Это интересно: Разработка Samsung Galaxy Note 8 ведется в рамках проекта «Baikal»

MForum.ru
13.02.2017,
После фиаско Samsung Galaxy Note 7 появились слухи о том, что этот смартфон будет последним представителем линейки Note, а в будущем топовые смартфоны Samsung со стилусом будут выходить под другим названием. Однако свежая утечка говорит об обратном.
По данным источника компания Samsung ведет работу над новым представителем линейки Galaxy в рамках проекта «Байкал». Для корейской компании выбор подобного имени для своего нового проекта выглядит довольно странно. Видимо снова происки пресловутых «русских хакеров» :-), которых в новостях упоминают с завидной регулярностью. Тот же источник утверждает о наличии в Galaxy Note8 4К-дисплея и помощника Bixby AI, использующего элементы искусственного интеллекта. Впрочем, каких-либо подтверждений, что Samsung действительно ведет работу над новым Galaxy Note, пока нет.
© Антон Печеровый,
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