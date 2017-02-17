Слухи: На мировой рынок Huawei V9 выйдет под именем Honor 8 Pro

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Слухи: На мировой рынок Huawei V9 выйдет под именем Honor 8 Pro

17.02.2017, MForum.ru

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Анонс смартфона Huawei V9 ожидается 21 февраля, незадолго до начала Mobile World Congress 2017. На китайском рынке этот смартфон может оказаться эксклюзивом China Mobile, однако это не исключает его появление в других странах.

Слухи: На мировой рынок Huawei V9 выйдет под именем Honor 8 Pro

В частности на рынках США и Европы Huawei V9 может выйти как Honor 8 Pro, о чем официально будет объявлено на Всемирном Мобильном Конгрессе. По имеющимся Huawei V9/Honor 8 Pro будет оснащен чипсетом Kirin 960, 5,7-дюймовым QHD-дисплеем, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3900 мАч. Сканер отпечатка пальца разместится на задней панели, там же найдется место для сдвоенной 12+2 Мп камеры. Разрешение фронтальной камеры новинки составит 8 Мп. Старт продаж Honor 8 Pro ожидается в конце марта текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации hi-tech.mail.ru

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