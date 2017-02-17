Слухи: На мировой рынок Huawei V9 выйдет под именем Honor 8 Pro

17.02.2017, MForum.ru

Анонс смартфона Huawei V9 ожидается 21 февраля, незадолго до начала Mobile World Congress 2017. На китайском рынке этот смартфон может оказаться эксклюзивом China Mobile, однако это не исключает его появление в других странах.

В частности на рынках США и Европы Huawei V9 может выйти как Honor 8 Pro, о чем официально будет объявлено на Всемирном Мобильном Конгрессе. По имеющимся Huawei V9/Honor 8 Pro будет оснащен чипсетом Kirin 960, 5,7-дюймовым QHD-дисплеем, 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти и аккумулятором емкостью 3900 мАч. Сканер отпечатка пальца разместится на задней панели, там же найдется место для сдвоенной 12+2 Мп камеры. Разрешение фронтальной камеры новинки составит 8 Мп. Старт продаж Honor 8 Pro ожидается в конце марта текущего года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации hi-tech.mail.ru

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